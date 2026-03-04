Die letzten drei Hockey-Runden sind voller Zündstoff

Das grosse Rechnen kann beginnen. Am Donnerstag, Samstag und Montag werden die letzten Fragen der Quali beantwortet. Sicher ist, dass der Kampf um die Play-In-Plätze mindestens bis am Samstag heiss bleibt.

SC Bern sichert Play-In-Ticket mit zwei Punkten Vorsprung am Donnerstag

Die Spannung ist riesig. Nur noch drei Runden stehen aus. Und mit dem SC Bern (66 Punkte), dem EHC Biel, den SCL Tigers (beide 64) und dem EHC Kloten (61) kämpfen vier Teams um zwei Play-In-Plätze.

Die letzten 3 Runden Donnerstag, 5. März Ajoie – Ambri

Bern – Zug

Servette – Biel

Lugano – ZSC Lions

Lausanne – Davos

SCRJ Lakers – Kloten

SCL Tigers – Fribourg Samstag, 7. März Ajoie – Servette

Ambri – Bern

Biel – SCL Tigers

Fribourg – Lausanne

Kloten – Lugano

ZSC Lions – Davos

Zug – SCRJ Lakers Montag, 9. März Bern – Fribourg

Davos – Biel

Servette – Kloten

Lugano – Zug

Lausanne – Ajoie

SCRJ Lakers – Ambri

Welche Entscheidungen könnten schon am Donnerstagabend fallen? Der SCB könnte sich das Play-In-Ticket sichern. Dazu müssen die Berner daheim gegen Zug mindestens zwei Punkte mehr als Biel (in Genf), die SCL Tigers (gegen Fribourg) und Kloten (bei den SCRJ Lakers) holen. Das würde reichen, weil Biel und Langnau am Samstag gegeneinander spielen und somit nicht beide voll punkten können. Die direkten Duelle, die bei Punktgleichheit massgebend sind, hat der SCB gegen beide Kantonsrivalen für sich entschieden.

Klar ist, dass weder Biel noch die SCL Tigers am Donnerstag aus dem Play-In-Rennen ausscheiden können. Eine Entscheidung könnte da erst am Samstag fallen.

Zug und Rappi könnten Top 8 klarmachen

Anders sieht es für die Klotener aus, da sie mindestens zwei Teams noch überholen müssen. Das wäre nicht mehr möglich, wenn sie in Rapperswil-Jona keinen Punkt holen und die SCL Tigers und Biel einen Dreier einfahren und der SCB Zug besiegt.

Rechnerisch ist auch noch nicht fix, dass den Zürcher Unterländern das Playout gegen Ajoie erspart bleibt, wenn dieses denn überhaupt stattfindet. Um Kloten theoretisch noch abfangen zu können, müsste Ambri allerdings noch dreimal gewinnen und dabei mindestens acht Punkte einfahren, weil Kloten die viel bessere Tordifferenz (-18 gegenüber -49) hat, was bei Punktgleichheit massgebend wäre, weil die Bilanz aus den direkten Begegnungen ausgeglichen ist. Bei einem Sieg von Kloten oder einer Niederlage von Ambri wäre also alles klar.

Mit einem Sieg in Bern würde sich der EVZ mindestens einen Platz in den Top 8 sichern und hätte in den Play-Ins zwei Chancen auf sicher. Ein Punkt reicht den Zugern, wenn die Lakers gleichzeitig punkten. Und Rappi? Wenn die St. Galler am Donnerstag mindestens gleich viele Punkte holen wie der SCB, sind sie fix mindestens auf Platz 8.

Sichert sich Lugano das Heimrecht?

Im Schatten des Play-In-Kampfs könnten am Donnerstag die letzten Playoff-Entscheidungen fallen. Mit einem Punkt gegen Biel oder einem Punktverlust von Zug oder den SCRJ Lakers sichert sich Servette das Playoff-Ticket. Identisch ist die Ausgangslage dank der klar gewonnen Direkt-Duellen für Lausanne. Die Waadtländer empfangen den HCD.

Bleibt auch noch die Frage nach dem Heimvorteil in den Viertelfinals, um den sich die ZSC Lions, Lugano, Servette und Lausanne noch balgen. Schon am Donnerstag könnten ihn sich nur die Tessiner sichern. Dazu müssten sie die ZSC Lions nach 60 Minuten besiegen und Servette und Lausanne dürfen gleichzeitig keine Punkte holen.