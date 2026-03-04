DE
Blick-User haben entschieden
Diese zwei Teams gucken im Play-In-Kampf in die Röhre

Drei Runden stehen in der Regular Season der National League nur noch aus. Dabei spitzt sich der Play-In-Kampf mit vier Teams zu. Geht es nach den Blick-Usern, werden sich der SCB und die SCL Tigers in diesem durchsetzen.
Publiziert: vor 15 Minuten
EHC Biel und die SCL Tigers duellieren sich noch um einen der letzten zwei Play-In-Plätze.
Blick Sportdesk

Lediglich sechs Punkte trennen den SC Bern, den EHC Biel, die SCL Tigers und den EHC Kloten bei drei ausstehenden Runden im Kampf um die letzten beiden Play-In-Plätze.

Blick wollte von der Eishockey-Community wissen, welchen zwei Teams sie den Sprung über den Strich zutrauen, respektive welche Mannschaften nach der 52. Runde am kommenden Montag (9. März) in die Ferien müssen. Knapp 2'000 User haben genau diese Frage in der Abstimmung beantwortet, die am Montagmorgen online gegangen ist.

Geht es nach dem Blick-Leser, darf der SC Bern fürs Play-In planen: 32 Prozent, knapp 600 Stimmen, sprechen sich für die Berner aus. Als zweites Team machen die SCL Tigers die Quali klar.

Die Langnauer erhalten 30 Prozent der Stimmen, das sind effektiv nur knapp 50 weniger als der SCB. Derweil der EHC Biel, aktuell auf Platz 10 geführt, müsste derweil in den sauren Apfel beissen.

Die Seeländer würden mit 24 Prozent der Stimmen (weit über 400) die Play-In-Teilnahme auf der Zielgerade verpassen. Chancenlos ist im Endspurt aber der EHC Kloten: Nur 14 Prozent trauen den Flughafenstädtern noch den Sprung auf Platz 10 zu.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
49
63
108
2
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
49
45
94
3
ZSC Lions
ZSC Lions
49
28
85
4
HC Lugano
HC Lugano
49
31
85
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
49
2
82
6
Lausanne HC
Lausanne HC
49
22
81
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
49
-11
73
8
EV Zug
EV Zug
49
-14
73
9
SC Bern
SC Bern
49
-7
66
10
EHC Biel
EHC Biel
49
-21
64
11
SCL Tigers
SCL Tigers
49
0
64
12
EHC Kloten
EHC Kloten
49
-18
61
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
49
-49
54
14
HC Ajoie
HC Ajoie
49
-71
39
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
SCL Tigers
SCL Tigers
EHC Biel
EHC Biel
SC Bern
SC Bern
EHC Kloten
EHC Kloten
National League
National League
