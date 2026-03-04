Drei Runden stehen in der Regular Season der National League nur noch aus. Dabei spitzt sich der Play-In-Kampf mit vier Teams zu. Geht es nach den Blick-Usern, werden sich der SCB und die SCL Tigers in diesem durchsetzen.

Blick Sportdesk

Lediglich sechs Punkte trennen den SC Bern, den EHC Biel, die SCL Tigers und den EHC Kloten bei drei ausstehenden Runden im Kampf um die letzten beiden Play-In-Plätze.

Blick wollte von der Eishockey-Community wissen, welchen zwei Teams sie den Sprung über den Strich zutrauen, respektive welche Mannschaften nach der 52. Runde am kommenden Montag (9. März) in die Ferien müssen. Knapp 2'000 User haben genau diese Frage in der Abstimmung beantwortet, die am Montagmorgen online gegangen ist.

Geht es nach dem Blick-Leser, darf der SC Bern fürs Play-In planen: 32 Prozent, knapp 600 Stimmen, sprechen sich für die Berner aus. Als zweites Team machen die SCL Tigers die Quali klar.

Die Langnauer erhalten 30 Prozent der Stimmen, das sind effektiv nur knapp 50 weniger als der SCB. Derweil der EHC Biel, aktuell auf Platz 10 geführt, müsste derweil in den sauren Apfel beissen.

Die Seeländer würden mit 24 Prozent der Stimmen (weit über 400) die Play-In-Teilnahme auf der Zielgerade verpassen. Chancenlos ist im Endspurt aber der EHC Kloten: Nur 14 Prozent trauen den Flughafenstädtern noch den Sprung auf Platz 10 zu.