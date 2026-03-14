DE
FR
Abonnieren

SCRJ Lakers – Zug 2:1
So herrlich bezwingt Fritz Zugs Über-Goalie Genoni

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Zug (2:1).
Publiziert: 14.03.2026 um 22:44 Uhr
Kommentieren
Die Highlights der Play-Ins
In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
EV Zug
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen