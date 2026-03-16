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SC Bern – SCRJ Lakers 1:2
Siegtorschütze Rask geht vor SCB-Kasten vergessen

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – SCRJ Lakers (1:2).
Publiziert: 16.03.2026 um 22:47 Uhr
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