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National League: Highlights SC Bern – SCRJ Lakers (1:2)
SC Bern – SCRJ Lakers 1:2
Siegtorschütze Rask geht vor SCB-Kasten vergessen
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – SCRJ Lakers (1:2).
Publiziert: 16.03.2026 um 22:47 Uhr
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Die Highlights der Play-Ins
3:43
SC Bern – SCRJ Lakers 1:2
Siegtorschütze Rask geht vor SCB-Kasten vergessen
5:26
Bern – Biel 4:0
Müller schiesst SCB mit Doppelpack ins Play-In-Duell
4:15
SCRJ Lakers – Zug 2:1
So herrlich bezwingt Fritz Zugs Über-Goalie Genoni
5:28
Biel – Bern 4:3
Sever und Sallinen tanzen SCB-Hintermannschaft aus
5:48
Zug – SCRJ Lakers 5:2
Zwei Zuckerpässchen: EVZ-Vozenilek hält Wort
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