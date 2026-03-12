DE
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Highlights der Partie Zug – SCRJ Lakers (5:2)
Zug – SCRJ Lakers 5:2
Zwei Zuckerpässchen: EVZ-Vozenilek hält Wort
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EV Zug – SCRJ Lakers (5:2).
Publiziert: vor 53 Minuten
Die Play-In-Highlights vom 12. März
5:28
Biel – Bern 4:3
Sever und Sallinen tanzen SCB-Hintermannschaft aus
In diesem Artikel erwähnt
National League
SC Rapperswil-Jona Lakers
EV Zug
