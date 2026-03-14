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Bern – Biel 4:0
Müller schiesst SCB mit Doppelpack ins nächste Play-In-Duell

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Bern – EHC Biel (4:0).
Publiziert: 14.03.2026 um vor 56 Minuten
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