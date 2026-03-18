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National League: Highlights SCRJ Lakers – SC Bern (4:0)
SCRJ Lakers – SC Bern 4:0
Albrecht tunnelt Rappi in die Playoffs
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SC Rapperswil-Jona Lakers – SC Bern (4:0).
Publiziert: vor 19 Minuten
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Die Highlights der Play-Ins
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SC Bern – SCRJ Lakers 1:2
Siegtorschütze Rask geht vor SCB-Kasten vergessen
5:26
Bern – Biel 4:0
Müller schiesst SCB mit Doppelpack ins Play-In-Duell
4:15
SCRJ Lakers – Zug 2:1
So herrlich bezwingt Fritz Zugs Über-Goalie Genoni
5:28
Biel – Bern 4:3
Sever und Sallinen tanzen SCB-Hintermannschaft aus
5:48
Zug – SCRJ Lakers 5:2
Zwei Zuckerpässchen: EVZ-Vozenilek hält Wort
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