DE
FR
Abonnieren

SCRJ Lakers – Fribourg 3:2
Wetter schiesst Rappi zum ersten Saisonsieg

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie SCRJ Lakers – Fribourg-Gottéron (3:2).
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
Die National-League-Highlights vom 19. September
In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen