DE
FR
Abonnieren

ZSC Lions – Genf-Servette 3:0
Martis brachialer Flatterpuck zieht Servette den Stecker

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – Genf-Servette HC (3:0).
Publiziert: 22:31 Uhr
Kommentieren
Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
3
6
9
2
EV Zug
EV Zug
2
9
6
3
EHC Kloten
EHC Kloten
3
3
6
4
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
3
1
5
5
HC Ajoie
HC Ajoie
3
1
5
6
EHC Biel
EHC Biel
2
1
4
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
-3
4
8
SC Bern
SC Bern
2
1
3
9
HC Lugano
HC Lugano
2
0
3
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
-1
3
11
HC Davos
HC Davos
3
-4
3
12
Lausanne HC
Lausanne HC
3
-4
3
13
SCL Tigers
SCL Tigers
3
-3
2
14
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
-7
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die National-League-Highlights vom 19. September
In diesem Artikel erwähnt
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
ZSC Lions
ZSC Lions
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen