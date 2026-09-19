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Ajoie – Kloten 4:3 n.V.
Nättinen lässt Arena mit Schlusssirene beben – aber Tor zählt nicht

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – EHC Kloten (4:3 n.V.).
Publiziert: vor 38 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 19. September
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