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Lausanne – Ambri-Piotta 4:1
Brännströms Laser-Schuss bezwingt Senn erstmals

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – HC Ambri-Piotta (4:1).
Publiziert: vor 36 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 19. September
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Lausanne HC
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