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Biel – SCL Tigers 3:4 n.P.
Kinnunen haucht den Tigers neues Leben ein

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie EHC Biel – SCL Tigers (3:4 n.P.).
Publiziert: vor 22 Minuten
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Die National-League-Highlights vom 19. September
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