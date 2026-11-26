Erstmals seit dem «Fall Carr» treffen Ajoie und Biel am Donnerstagabend wieder aufeinander. Ist eine neuerliche Eskalation zu befürchten?

Darum gehts Ajoies Carr schlug Biels Haas, der eine Hirnerschütterung erlitt

Carr wurde für sieben Spiele gesperrt; ein Strafverfahren läuft

Biels Sportchef erwartet beim nächsten Duell keine Eskalation

Marcel Allemann Reporter Eishockey

«Das kann ja lustig werden», sagte Biel-CEO Daniel Villard (53) bereits am Freitag mit Blick auf das Duell auswärts gegen Ajoie. Es war der Tag, an dem bekannt wurde, dass die Staatsanwaltschaft gegen Ajoie-Rüpel Daniel Carr (35) ein Strafverfahren eröffnet – nach dessen primitivem finalem Schlag im Fight am 16. Oktober gegen den wehrlosen Bieler Gaëtan Haas (34).

Das ohnehin hitzige Jura-Duell wird dadurch nochmals eine Spur heisser. Die Bieler können nicht damit rechnen, in Pruntrut wohlwollend empfangen zu werden. Öffentlich äussern sich die Ajoie-Verantwortlichen nicht zum Fall.

Vom Opfer zum Täter?

Sie dürften Biel als mitverantwortlich dafür sehen, dass Carr medial und juristisch durch den Fleischwolf gedreht wird. Die Seeländer tobten wegen der Carr-Attacke, mit ihrem Rekurs erreichten sie, dass die Sperre von fünf auf sieben Spiele erhöht wurde und sprachen auch von einer Zivilklage. «Wenn wir jetzt vom Opfer zum Täter gemacht würden, wäre das ein Witz», sagt Biel-Sportchef Martin Steinegger.

Die Bieler Spieler werden Carr, der ihrem Captain eine Gehirnerschütterung zugefügt hat, allerdings kaum herzlich gegenübertreten. Kandidaten für allfällige Racheaktionen sind in ihrem Kader indes nicht auszumachen. «Dieser ist nicht so aufgebaut», sagt Steinegger. «Gute Checks werden wir ansetzen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber Carr ist kein Freiwild. Alle wissen, dass ein Verfahren läuft und dass solche Aktionen Folgen haben können.»

«Wir sind hier nicht in Nordamerika»

Was erwartet uns also bei Ajoie gegen Biel? Erneut eine Eskalation? Oder reissen sich alle am Riemen, weil sie wissen, dass die Augen der ganzen Schweiz inklusive der Staatsanwaltschaft auf sie gerichtet sind?

Steinegger glaubt an Letzteres: «Wir sind hier nicht in Nordamerika, wo man mit einer riesigen Schlägerei rechnen muss. Es geht um drei Punkte.»

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