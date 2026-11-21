Der «Fall Carr» ist spannend und brisant. Nicht zum ersten Mal beschäftigt sich die Justiz mit einem Vergehen im Sport. Doch bisher waren es die Opfer, die den Gang vor den Richter wählten.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland bekannt, dass sie ein Verfahren wegen versuchter schwerer Körperverletzung gegen Ajoie-Stürmer Daniel Carr (35) eingeleitet hat. Der Kanadier hatte zum Schluss einer Prügelei mit Gaëtan Haas dem bereits wehrlosen Biel-Captain noch einen Faustschlag verpasst.

Dass sich nicht nur die Liga-Gerichtsbarkeit, sondern auch die Justiz mit Gewalt auf dem Eis auseinandersetzen muss, ist nicht neu, aber selten. Die bekanntesten Fälle: Der damalige ZSC-Kanadier Andrew McKim reichte 2000 eine Strafanzeige gegen Kevin Miller (Davos) ein, worauf der US-Stürmer verurteilt wurde. 14 Jahre nach seinem Foul entschied ein Gericht, dass Miller seinem Opfer eine Entschädigung von 1,1 Millionen Dollar bezahlen müsse. Und der Kniecheck von Misko Antisin (Zug) gegen Petr Malkow (Ambri) 1993. Der Schweiz-Kanadier wurde nach einer Anzeige des Ukrainers wegen eventualvorsätzlicher Körperverletzung zu einer Busse von 3000 Franken verurteilt. Beide Urteile wurden am Ende durch das Bundesgericht bestätigt.

Im Fussball erinnert man sich an den Fall von Sandro Wieser vom FC Aarau aus dem Jahr 2015, der nach einem groben Foul an Gilles Yapi (FCZ) verurteilt wurde. Vonseiten der Aargauer Staatsanwaltschaft hiess es damals, dass sich die Strafjustiz normalerweise nicht mit solchen Fällen beschäftige, da Sportler «stillschweigend das Risiko einer Verletzung akzeptieren». Doch Wieser habe durch sein brutales Einsteigen die Verletzung von Yapi in Kauf genommen. Der Liechtensteiner wurde für eventualvorsätzliche einfache Körperverletzung und fahrlässige schwere Körperverletzung per Strafbefehl zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen und zu einer Busse von 10‘000 Franken verurteilt. Yapi und der FCZ hatten dabei Strafanzeige eingereicht.

SCB-Marchon: «Ich war eher perplex»

Nun wurde die Berner Staatsanwaltschaft im «Fall Carr» selbst aktiv. Für sie handelt es sich dabei um ein Offizialdelikt. Die Ermittlungen dürften noch Monate in Anspruch nehmen, ehe man wissen wird, ob eine Anklage gegen den Kanadier erhoben wird. Der Ajoie-Stürmer war in zweiter Instanz für sieben Spiele gesperrt und mit 9040 Franken gebüsst worden und spielt inzwischen bereits wieder.

Wenn man sich in der Eishockey-Szene umhört, sind viele der Meinung von Daniel Villard. Der CEO des EHC Biel sagte: «Einerseits sind sich wohl alle einig, dass dies keine gute Situation war. Aber persönlich finde ich es schlecht, wenn Sachen aus dem Sport vor dem Richter enden.»

Und was sagen Spieler? Blick fragte bei einem nach, der selbst kein Kind von Traurigkeit ist und immer wieder einmal in Scharmützel verwickelt ist: Marc Marchon (31). «Irgendwann sollte das abgeschlossen sein. Ich finde, Carr hat seine Strafe bekommen. Es sollte immer noch Hockey bleiben und nicht alles vor Gericht gehen. Ich war eher perplex, als ich dies bei Blick gelesen habe», sagt der SCB-Stürmer nach dem 5:2-Sieg gegen Kloten am Freitagabend.

Denkt man dann beim Spiel daran? «Nein, gar nicht. Es war auch keine Diskussion in der Mannschaft, als dies rausgekommen ist. Man hat es gesehen und dachte: Jetzt ist dann mal genug. Sieben Spielsperren und eine gute Busse sind ja abschreckend. Ich hoffe, Gaëtan geht es wieder besser.» Der EHC Biel rechnet nicht damit, dass Haas, der erneut an einer Hirnerschütterung leidet, vor Januar wieder spielen kann.

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