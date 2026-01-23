In der National League liegen die Nerven blank, Trainer werden in der laufenden Saison gefeuert als ob es kein Morgen gäbe. Was haben die bisherigen Wechsel bei Ambri, Bern und in Genf bewirkt?

Das haben die Trainerwechsel in der National League bewirkt

Das haben die Trainerwechsel in der National League bewirkt

Nur bei einem Klub kam die Wende

Darum gehts Trainerwechsel beim SC Bern, Ambri und Servette seit Oktober 2025

SC Bern Heimbilanz: 15 Spiele, 6 Siege, 9 Niederlagen

Servette Gegentorschnitt verbessert von 4,08 auf 2,25 pro Spiel Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Ehlers für Tapola, SC Bern

Den Anfang macht Jussi Tapola. Eine Heimniederlage gegen Fribourg bringt das Fass in Bern zum Überlaufen, am 6. Oktober übernimmt Heinz «Mörtel» Ehlers das Kommando. Der Effekt? Der Punkteschnitt steigt von 0,89 auf 1,4 – ein statistischer Erfolg. Aber: Der SCB tritt nur auswärts überzeugend auf, in der Postfinance Arena langweilt man das Publikum mit teilweise blutleeren Auftritten, darunter fünf Partien ohne Torerfolg. Die Heimbilanz unter Ehlers: 15 Spiele, 6 Siege, 9 Niederlagen. In der Tendenz beunruhigend: Zuletzt verliert man in Bern dreimal in Serie und erzielt dabei nur ein einziges Tor.

Trainerwechsel-Effekt: spürbar, aber bisher nicht durchschlagend

Landry für Cereda, Ambri

Am 8. Oktober stellt Luca Cereda in einer denkwürdigen Medienkonferenz sein Amt zur Verfügung. Assistent Eric Landry steigt zum Cheftrainer auf und treibt den Punkteschnitt von 0,58 auf 1,34 – das ist fast schon ein Quantensprung. Aufwärts geht es damit allerdings nicht, weil auch die direkten Gegner einen Zahn zulegen. Zuletzt erleidet man im Infight mit Kloten einen empfindlichen Rückschlag und verliert zu Hause 2:5.

Trainerwechsel-Effekt: spürbar, aber bisher nicht nachhaltig

Peltonen für Treille, Servette

Am 8. Oktober wird auch in Genf der Assistent zum Chef, Yorick Treille wird nach einem 0:8-Debakel in Biel vor die Tür gestellt. Der Erfolg dieser Massnahme ist durchschlagend, auch wenn die Statistik auf den ersten Blick nur eine geringfügige Verbesserung verrät: Der Punkteschnitt steigt von 1,67 auf 1,81. Ville Peltonen stabilisiert die Mannschaft aber auf hohem Niveau und treibt ihr die exzentrischen Allüren aus, augenfällig wird dieser Fortschritt vor allem beim Gegentorschnitt: Der fällt von unerträglichen 4,08 auf 2,25 – das ist Spitze.

Trainerwechsel-Effekt: ein Volltreffer