Das High-Performance-Center in Cham ist zweifellos eine wunderbare Sache – für den EVZ aber auch eine Art Kaserne. Das kann auf die Moral schlagen.

EV Zug-Stürmer Hofmann besucht OYM täglich, kein Schnitzel-Lieferangebot

Dino Kessler

Glaubt man den Gerüchten, die sich aus den Garderoben jeweils rasch einen Weg ans Tageslicht bahnen, hat sich Mike Sgarbossa vor seinem Wechsel von Lugano zum SC Bern auch kurz mit dem EV Zug beschäftigt. Sgarbossa soll sich dann auch darum gegen den EVZ entschieden haben, weil er keine Lust auf Dauerpräsenz in einem High-Performance-Center hatte.

Das OYM ist zweifelsohne ein grossartiges Werk – aber taugt es auch als Kaserne für eine Profimannschaft? Für Sgarbossa war die Aussicht auf tägliche Überwachung inklusive Futtermittelkontrolle unter der Obhut von Diätköchen offenbar ein Grund, dem als Arbeitgeber grundsätzlich attraktiven EVZ eine Absage zu erteilen.

Verderben Gurkensmoothies die Laune?

Eishockey-Profis können sich heute nicht mehr aufführen wie Matrosen auf Landurlaub, das ist allen klar. Einfluss auf die Leistung von Mannschaften haben Emotionen und Spass an der Freude allerdings immer noch, und diese Faktoren lassen sich nicht einfach so durch ein Bauwerk, Datenanalysen oder Gurkensmoothies ersetzen. Das grossartige OYM als Stimmungskiller?

Bekommt Hofmann auch panierte Schnitzel geliefert?

Harry Kane vom FC Bayern bekommt von einem Gastronomen nach jedem seiner Tore ein Wienerschnitzel nach Hause geliefert. Ob der jedes Schnitzel selbst verzehrt? Egal. Ist auf jeden Fall eine launige Sache. Dem Vernehmen nach hat Zug-Stürmer Grégory Hofmann von den OYM-Köchen noch nie ein Schnitzel nach Hause geliefert bekommen. Das geht nicht, weil a) panierte Schnitzel bei denen nicht im Angebot sind und b) Hofmann ohnehin täglich im OYM auf der Matte steht.

Beim EVZ darf man sich fragen, ob sich die Kasernierung im Leistungszentrum und die Begleitumstände tatsächlich positiv auf die Moral der Mannschaft auswirken. Die Moral? Wie lässt sich die bloss vermessen? Am besten ist, man versucht es gar nicht. Die Moral wächst organisch, wenn die Spieler auch mal Spieler sein und ihren Launen freien Lauf lassen können. Müssen sie dafür regelmässig im OYM verweilen? Die haben doch eine Garderobe im Stadion.