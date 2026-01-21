Kevin Fiala glänzt beim 4:3-Sieg der LA Kings über die New York Rangers mit zwei Skorerpunkten. Auch für die New Jersey Devils gibts im Kampf um die Playoff-Plätze der NHL wichtige Punkte. Einen Rückschlag setzt es für die Nashville Predators ab.

Die Schweizer spielen bei New Jersey diesmal nur Nebenrollen: keine Tore oder Assists und auch keine Strafminuten. Timo Meier steht bei einem Gegentreffer auf dem Eis. Der 24-jährige Russe Arseni Grizjuk mit je einem Goal und einem Assist sowie Goalie Jake Allen mit 19 Paraden führen die Devils zum Sieg beim Playoff-Finalisten der letzten zwei Jahre. Die Devils haben vier ihrer letzten fünf Partien gewonnen und verkürzen so den Rückstand auf die Playoff-Plätze wieder auf vier Punkte.

Etwas besser sieht es für die Los Angeles Kings aus. Kevin Fiala, der sein 700. NHL-Spiel bestreitet, mit dem Tor zum 2:1 und einem Assist zum «Gamewinner» von Andrej Kusmenko sowie Goalie Anton Forsberg (34 Paraden) führen die Kings zum 4:3-Heimsieg über die New York Rangers. Fiala und Forsberg werden als beste Akteure ausgezeichnet. Das Team von Fiala hat zuvor viermal verloren und seit Anfang Dezember bloss noch fünfmal gewonnen. Mit dem Heimsieg über die Rangers hieven sie sich immerhin wieder auf Höhe des letzten Playoff-Platzes hoch.

Josi verliert 999. NHL-Spiel

Einen Rückschlag in dieser Hinsicht müssen die Nashville Predators hinnehmen. Gegen die formstarken Buffalo Sabres setzt es für das Team von Captain Roman Josi eine 3:5-Heimniederlage ab. Buffalo führt schon nach 24 Minuten 4:0; der 19-jährige Finne Konsta Helenius skort in seinem zweiten NHL-Spiel die ersten drei Punkte (1 Tor, 2 Assists). Josi steht in seinem 999. NHL-Spiel während fast 30 Minuten auf dem Eis.

Keine Playoff-Sorgen haben die Tampa Bay Lightning mit Verteidiger Janis Moser. Tampa Bay punktete beim 4:1-Heimsieg über die San Jose Sharks zum 14. Mal in Folge und führt jetzt die Tabelle im Osten an.