Schweizer liefert einen Assist
Mosers Lightning kehren umgehend zum Siegen zurück

Janis Moser kehrt mit Tampa Bay nach einer Niederlage direkt wieder zum Siegen zurück. Gegen die Dallas Stars gibts einen 4:1-Erfolg, weitere Schweizer stehen nicht im Einsatz.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 28 Minuten
Die Spieler der Tampa Bay Lightning feiern den klaren Auswärtssieg gegen die Dallas Stars.
Foto: Tony Gutierrez
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Tampa Bay reagiert in der NHL umgehend auf das Ende der langen Siegesserie. Die Lightning mit Janis Moser bezwingen die Dallas Stars auswärts 4:1.

Am Freitag haben die Lightning mit dem 2:3 nach Penaltyschiessen bei den St. Louis Blues die erste Niederlage nach elf gewonnenen Partien hinnehmen müssen. Nun zeigen sie bei erster Gelegenheit eine starke Reaktion und übernehmen auch wieder die Führung in der Rangliste der Eastern Conference.

Auch im Spiel gegen die Stars, bei denen Verteidiger Lian Bichsel weiterhin verletzt fehlt, muss die Mannschaft aus Florida reagieren. Nach vier Minuten liegt sie nach einem Tor des Schweden Oskar Bäck 0:1 im Hintertreffen. Weitere vier Minuten danach schafft der Amerikaner Dominic James bereits den Ausgleich. Der Kanadier Brandon Hagel und James' Landsmann Jake Guentzel, nach dem Russen Nikita Kutscherow die eifrigsten Punktesammler des Teams in dieser Saison, sorgen im zweiten Drittel für die Vorentscheidung.

Janis Moser ist beim 4:1, das der Schwede Pontus Holmberg zwei Minuten vor der Schlusssirene ins verwaiste Gehäuse erzielt, einer der Vorbereiter. Für den Seeländer Verteidiger ist es der elfte Assist in der laufenden Meisterschaft. Dazu hat er in seiner Zwischenbilanz fünf Tore stehen.

keystone-sda.ch
keystone-sda.ch

