Niederreiter beendet seine Torflaute

Trotz erstem Tor des Bündners seit November verliert Winnipeg letztlich gegen Toronto. Vegas-Goalie Akira Schmid zeigt beim 7:2 gegen Roman Josis Predators eine starke Leistung.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Akira Schmid gewinnt das Schweizer Duell mit den Vegas Golden Knights gegen Roman Josi und die Nashville Predators. Der Goalie, der als einer der drei besten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, zeigt 27 Paraden und verhilft seiner Mannschaft so zu einem klaren 7:2-Sieg. Für die Golden Knights ist es der siebte Triumph in Folge.

Josi erlebt nur einen Tag nach dem souveränen 7:3-Sieg der Predators gegen die Colorado Avalanche eine durchzogene Partie. Bei der Niederlage ist er bei beiden Toren der Predators Assistgeber.

Nino Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets in der Verlängerung mit 3:4 gegen die Toronto Maple Leafs. Er selbst trifft zu Beginn des dritten Drittels zum letzten Tor der Jets – der zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Für Niederreiter, der zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, ist es das erste Goal seit Ende November.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Meier trifft und verliert

Timo Meier reiht sich in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit ebenfalls unter die Torschützen. Für die New Jersey Devils erzielt er das einzige Tor seines Teams. Das Spiel gegen die Carolina Hurricanes geht schliesslich 1:4 verloren. Zuvor haben die Devils, bei denen auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler unter Vertrag stehen, zwei Spiele gewonnen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen muss Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Gegen die Anaheim Ducks verlieren die Kings in der Verlängerung mit 1:2. Beim einzigen Tor der Kings agiert Fiala als einer der Assistgeber.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten