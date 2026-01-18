Niederreiter beendet seine Torflaute

Akira Schmid gewinnt das Schweizer Duell mit den Vegas Golden Knights gegen Roman Josi und die Nashville Predators. Der Goalie, der als einer der drei besten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, zeigt 27 Paraden und verhilft seiner Mannschaft so zu einem klaren 7:2-Sieg. Für die Golden Knights ist es der siebte Triumph in Folge.
Josi erlebt nur einen Tag nach dem souveränen 7:3-Sieg der Predators gegen die Colorado Avalanche eine durchzogene Partie. Bei der Niederlage ist er bei beiden Toren der Predators Assistgeber.
Nino Niederreiter verliert mit den Winnipeg Jets in der Verlängerung mit 3:4 gegen die Toronto Maple Leafs. Er selbst trifft zu Beginn des dritten Drittels zum letzten Tor der Jets – der zwischenzeitlichen 3:1-Führung. Für Niederreiter, der zum zweitbesten Spieler der Partie ausgezeichnet wird, ist es das erste Goal seit Ende November.
Meier trifft und verliert
Timo Meier reiht sich in der Nacht auf Sonntag Schweizer Zeit ebenfalls unter die Torschützen. Für die New Jersey Devils erzielt er das einzige Tor seines Teams. Das Spiel gegen die Carolina Hurricanes geht schliesslich 1:4 verloren. Zuvor haben die Devils, bei denen auch Nico Hischier und Jonas Siegenthaler unter Vertrag stehen, zwei Spiele gewonnen.
Ebenfalls eine Niederlage hinnehmen muss Kevin Fiala mit den Los Angeles Kings. Gegen die Anaheim Ducks verlieren die Kings in der Verlängerung mit 1:2. Beim einzigen Tor der Kings agiert Fiala als einer der Assistgeber.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.
In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne.