Vierter Sieg in Serie
Niederreiters Jets reiten weiter auf der Erfolgswelle

Nino Niederreiter und die Winnipeg Jets feiern gegen die Minnesota Wild den vierten Sieg in Serie. Akira Schmid kommt derweil bei den Vegas Golden Knights nicht zum Einsatz.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Nino Niederreiter (l.) jubelt mit seinen Teamkollegen.
Foto: AP
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter haben in der NHL definitiv wieder in die Spur gefunden. Nach zuvor elf Niederlagen in Serie feiert das Team mit dem Bündner Stürmer beim 6:2 bei den Minnesota Wild den vierten Sieg in Folge. Niederreiter bleibt ohne Skorerpunkt, während sein Teamkollege Mark Scheifele mit einem Tor und drei Assists herausragt.

In der Tabelle klafft dennoch eine deutliche Lücke: Während die Minnesota Wild den 3. Platz in der Western Conference belegen, rangieren die Jets nur auf Platz 15 von 16 Teams und sind damit weit von den Playoff-Rängen entfernt.

Akira Schmid kommt beim spektakulären 6:5-Sieg nach Verlängerung der Vegas Golden Knights gegen die Toronto Maple Leafs nicht zum Einsatz. Der Emmentaler muss im Tor des siegreichen Heimteams Adin Hill den Vortritt lassen. Der Stanley-Cup-Sieger von 2023 und Weltmeister von 2021 mit Kanada gibt nach dreimonatiger Verletzungspause sein Comeback, überzeugt mit einer Fangquote von lediglich 82,1 Prozent jedoch nicht restlos. Den Sieg stellt Jack Eichel mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung sicher; er bereitet zudem drei weitere Tore vor.

keystone-sda.ch
