Hischier führt Devils mit zwei Toren zu Overtime-Sieg

Nico Hischier glänzt beim zweiten Devils Sieg in Folge als doppelter Torschütze. Fiala trifft gegen Landsmann Schmid im Las-Vegas-Tor, verliert aber das Spiel.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Nico Hischier führt in der NHL die New Jersey Devils zum Sieg. Der Walliser Captain glänzt beim 3:2 nach Verlängerung zu Hause gegen die Seattle Kraken als zweifacher Torschütze.

Hischier entscheidet die Partie eine Minute und 18 Sekunden vor Ende der Overtime mit seinem zweiten Treffer des Abends. Der Captain trifft aus kurzer Distanz am rechten Pfosten mit der Rückhand, nachdem er bei seinem Vorstoss zum Tor zu Fall kommt. Zuvor bringt der 26-Jährige New Jersey im Powerplay in der 24. Minute mit 2:1 in Führung, indem er einen Querpass von Jack Hughes mit einem Schuss aus dem rechten Bullykreis verwertet.

Für Hischier ist es bereits das siebte Overtime-Tor seiner NHL-Karriere, womit er in der Klubgeschichte der Devils gemeinsam mit Zach Parise nun den 4. Platz belegt. Der Walliser steht nun bei 15 Saisontoren und führt die teaminterne Skorerliste mit 37 Punkten aus 47 Spielen an.

New Jersey mit den weiteren Schweizer Timo Meier und Jonas Siegenthaler feiert nach zuvor vier Niederlagen in Folge den zweiten Sieg hintereinander. In der Nacht auf Sonntag empfangen die Devils die Carolina Hurricanes und streben erstmals seit Ende November drei Erfolge hintereinander an.

Fiala bezwingt Landsmann Schmid, verliert aber trotzdem

Mit Kevin Fiala reiht sich in der Nacht auf Donnerstag ein zweiter Schweizer in der NHL unter die Torschützen. Der Ostschweizer erzielt im Heimspiel der Los Angeles Kings gegen die Vegas Golden Knights mit seinem 17. Saisontor den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Obwohl Fiala beim späten 2:2 der Kings kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit auch einen Assist verbucht, geht sein Team am Ende als Verlierer vom Eis. Mark Stone entscheidet die Partie in der Verlängerung zugunsten der jetzt seit fünf Partien ungeschlagenen Golden Knights, die sich im Tor auf einen starken Akira Schmid verlassen können. Der Emmentaler pariert 22 von 24 Schüssen.