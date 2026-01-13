Janis Moser und seine Tampa Bay Lightning sind weiter nicht zu bezwingen: Das Team aus Florida holt sich gegen die Philadelphia Flyers den zehnten Sieg en suite. Aufatmen können die drei Schweizer der New Jersey Devils.

Die Tampa Bay Lightning mit Janis Moser feiern in der NHL ein kleines Jubiläum. Die Equipe aus Florida kommt mit dem 5:1 bei den Philadelphia Flyers zum zehnten Sieg am Stück.

Gegen die Flyers treten die Lightning zum dritten Mal in dieser Meisterschaft an – und siegen zum dritten Mal mit deutlichem Ergebnis. Das zweite Duell vor zwei Tagen, das ebenfalls in Philadelphia stattfand, hatten Moser und Co. sogar mit 7:2 für sich entschieden.

Grossen Anteil am derzeitigen Höhenflug hat Nikita Kutscherow. Der Russe ist gegen Philadelphia erneut Torschütze und Vorbereiter und skort damit im neunten Spiel in Folge zumindest doppelt. Der 32-jährige Stürmer, seit zwölf Jahren in Diensten der Lightning, sammelt in dieser Phase nicht weniger als 24 Punkte. Verteidiger Moser steht beim neuesten Erfolg während 23 Minuten auf dem Eis und weist am Ende eine Plus-2-Bilanz auf.

Zu einem Sieg kommt endlich auch wieder New Jersey mit den Schweizern Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler. Mit dem 5:2 bei den Minnesota Wild setzen die Devils einer Misere mit vier verlorenen Partien ein Ende. Hischier ist Assistent beim 1:0 durch den Kanadier Dawson Mercer nach zehn Minuten und gemeinsam mit Siegenthaler beim 2:1 durch Ondrej Palat kurz vor Schluss des zweiten Drittels. Der Tscheche ist wie der Schwede Jesper Bratt zweifacher Torschütze.

Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala müssen sich einem zuletzt meist enttäuschenden Kontrahenten geschlagen geben. Das Team aus Kalifornien unterliegt Dallas zu Hause 1:3. Für die Stars, die weiterhin auf den verletzten Verteidiger Lian Bichsel verzichten müssen, ist es der zweite Sieg in den letzten neun Spielen.