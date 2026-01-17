DE
Pleiten für Moser und Fiala
Josi trägt mit Assist-Hattrick zu nächstem Preds-Sieg bei

Der Berner Captain und Nashville verlassen das Eis zum dritten Mal in Serie als Sieger. Weniger gut läufts anderen NHL-Schweizern – Moser und Fiala verlieren jeweils im Penaltyschiessen.
Die Nashville Predators feiern in der NHL einen 7:3-Sieg gegen die Colorado Avalanche. Roman Josi zeigt sich dabei erneut in Bestform. Bereits vor wenigen Tagen hat der 35-Jährige beim 4:3-Sieg nach Verlängerung gegen die Edmonton Oilers mit zwei Treffern geglänzt.

Während ihm das am Freitagabend Ortszeit zwar nicht gelingt, ist Josi dennoch bei drei der sieben Tore einer der Assistgeber. Für die Predators, für die Ryan O'Reilly drei der sieben Tore erzielt, ist es der dritte Sieg in Folge.

Fiala scheitert im Penaltyschiessen

Weniger erfolgreich ist hingegen Janis Moser mit Tampa Bay Lightning. Bei der 2:3-Niederlage im Penaltyschiessen gegen die St. Louis Blues kann Moser weder ein Tor noch einen Assist beitragen. Pius Suter, der eigentlich für die St. Louis Blues spielt, fehlt seinem Team weiter verletzt.

Ebenfalls im Shootout geschlagen geben muss sich Kevin Fiala. Er und die Los Angeles Kings verlieren gegen die Anaheim Ducks mit 2:3. Fiala, der während der Partie ohne Skorerpunkte bleibt, scheitert im Penaltyschiessen an Lukas Dostal.

