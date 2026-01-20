Die New Jersey Devils setzen sich in der Nacht auf Dienstag in Calgary nach Verlängerung durch, wobei ein Schweizer als Assistgeber glänzt. Nino Niederreiter und seine Winnipeg Jets unterliegen derweil im Kellerduell.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die New Jersey Devils kommen in der NHL zu einem knappen Auswärtssieg. Die Mannschaft mit dem Schweizer Trio aus Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler gewinnt bei den Calgary Flames 2:1 nach Verlängerung.

Siegenthaler steht im Saddledome von Calgary am Ursprung der erstmaligen Führung der Devils. Der Zürcher Verteidiger ist im zweiten Drittel einer der Vorbereiter des 1:0 durch den Kanadier Dawson Mercer. Für Siegenthaler ist es der sechste Assist in der laufenden Saison.

Der Vorteil hält nicht lange. Knapp zwei Minuten später gleicht Mercers Landsmann Nazem Kadri für die Flames aus. Für die Entscheidung sorgt Simon Nemec, ein Verteidiger-Kollege Siegenthalers. Der Slowake trifft in der Verlängerung nach 78 Sekunden und beschert seiner Mannschaft den dritten Sieg in den letzten vier Spielen. Nico Hischier und Timo Meier sind an beiden Toren der Devils nicht beteiligt.

Die Winnipeg Jets müssen sich im Kellerduell in Chicago 0:2 geschlagen geben. Das Team mit Nino Niederreiter liegt in der Rangliste der Liga weiterhin auf dem zweitletzten Platz, die Blackhawks verbessern sich dank ihrem ersten Sieg nach drei Niederlagen um eine Position auf den viertletzten Rang.

Für die Vegas Golden Knights geht eine längere Phase der Ungeschlagenheit zu Ende. Die Equipe aus Paradise, Nevada, bei der Torhüter Akira Schmid nicht zum Einsatz kommt, muss beim 1:2 in der heimischen Arena gegen die Philadelphia Flyers nach sieben Siegen wieder einmal als Verlierer vom Eis. Die Gäste ihrerseits haben zuletzt sechsmal hintereinander verloren.