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Noch kein Trainer gefeuert
Welche NL-Coaches trotzdem um ihren Job zittern müssen

Sind die Klubführungen plötzlich zahm geworden? Wir haben Halloween hinter uns – und noch kein Trainer ist in der National League seinen Job los. Letzte Saison war das ganz anders.
Publiziert: 11:46 Uhr
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Zu wenig Siege: Tomas Mitell (Lugano).
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
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Marcel Allemann und Stephan Roth

Vor einem Jahr hatten bereits drei Klubs ihren Übungsleiter gewechselt: Zuerst musste in Bern Jussi Tapola am 5. Oktober seinen Spind räumen – Heinz Ehlers übernahm. Vier Tage später war dann bei Servette Yorick Treille an der Reihe, der durch Ville Peltonen ersetzt wurde. Und nochmals drei Tage später schmiss Luca Cereda bei Ambri hin – Eric Landry sprang ein.

Im weiteren Saisonverlauf gab es dann noch vier weitere Wechsel: Bei Zug übernahm Benoît Groulx für Michael Liniger. Biel ersetzte Martin Filander durch Christian Dubé. Ambri schritt nochmals ein – Tapola kam für Landry. Bei Ajoie wurde Greg Ireland gefeuert, Sportchef Julien Vauclair sprang ein. Die insgesamt sieben Trainerwechsel waren gemeinsam mit der Saison 2017/18 der Rekordwert in diesem Jahrtausend.

Noch kein Team eingebrochen

In dieser Spielzeit sind bislang alle Headcoaches noch in Amt und Würden. Warum sind die Klubs plötzlich so zahm? Vielleicht erinnern sie sich daran, dass die gezogenen Notbremsen letzte Saison nirgendwo zu einem nachhaltigen Erfolg führten. Zudem ist die Tabellensituation aktuell enorm eng: Rang 2 (Ambri) und Rang 14 (Kloten) trennen lediglich 13 Punkte. Es ist bislang auch kein Team komplett eingebrochen: Die heftigste Negativserie leistete sich Kloten mit sieben Pleiten in Folge; die Zürcher Unterländer konnten danach aber auch mit beachtlichen Siegen (4:1 in Davos, 5:2 in Lugano) ein Lebenszeichen von sich geben. Weiter haben viele Teams mit Verletzungspech zu kämpfen, was für mildernde Umstände bei der Trainerbeurteilung sorgt.

Trotzdem ist nicht davon auszugehen, dass wir diese Saison keine Trainerentlassungen sehen werden. Das gab es nicht einmal in der Extremsituation der Covid-Saison 2020/21, als beim SCB Don Nachbaur gehen musste. Wo könnte es als Erstes zum Knall kommen?

Mitell, Liniger, Lundskog, Dubé – oder gar Ward?

Unter Beobachtung steht Tomas Mitell in Lugano. Die Südtessiner zeigten sich in den letzten Jahren zwar geduldiger als auch schon, aber Zwischenrang 12 und zwei verlorene Derbys gegen Ambri können in Lugano niemandem gefallen.

Anzahl Trainerwechsel pro Saison

2026/27: 0

2025/26: 7

2024/25: 6

2023/24: 3

2022/23: 6

2021/22: 3

2020/21: 1

2019/20: 4

2018/19: 2

2017/18: 7

2026/27: 0

2025/26: 7

2024/25: 6

2023/24: 3

2022/23: 6

2021/22: 3

2020/21: 1

2019/20: 4

2018/19: 2

2017/18: 7

Aufgrund der Tabellensituation ist auch Klotens Liniger ein Kandidat. Die Führungsetage wird zwar nicht müde zu betonen, dass man den eingeschlagenen Weg weitergehe und ein Trainerwechsel finanziell ohnehin nicht drin liege. Treueschwüre dieser Art haben in der Regel so lange Bestand, bis die Fans die Lust verlieren, sich die Ränge lichten und die Sponsoren wegen der Tristesse ihre Unzufriedenheit kundtun.

Bei den SCRJ Lakers würde Johan Lundskog ein Zwischenhoch guttun, um keine Trainerdiskussion aufkommen zu lassen. Mitell, Liniger und Lundskog haben alle den Vorteil einer vertraglichen Sicherheit bis 2028.

Paterlini mit längster Amtsdauer

Mehr Spielraum hat Biel. Dubés Arbeitspapier läuft lediglich bis zum Ende dieser Saison, und Verhandlungen bezüglich einer Verlängerung der Zusammenarbeit wurden gemäss dem «Journal du Jura» noch nicht aufgenommen. Was nach dem schwierigen Saisonstart nicht erstaunen kann – immerhin war zuletzt eine steigende Tendenz festzustellen.

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Ein Auge muss auch auf die weitere Entwicklung in Lausanne geworfen werden – spätestens seit dem 3:9-Heimdebakel gegen die SCL Tigers. Geoff Ward hat die Waadtländer mit zwei Finalteilnahmen zwar an die Spitze gebracht, aber die hohen Ansprüche und die Realität hielten zuletzt nicht mehr Schritt. Nutzt sich die Arbeitsweise des Kanadiers, der bis 2028 unter Vertrag steht, ab? Ward ist seit November 2022 im Amt und damit nach Langnaus Thierry Paterlini (seit Anfang Saison 2022/23) der dienstälteste Trainer in der Liga.

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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
18
37
47
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
18
4
33
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
19
-6
32
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
EV Zug
EV Zug
13
22
28
6
SC Bern
SC Bern
17
-1
28
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
8
Lausanne HC
Lausanne HC
20
-10
26
9
HC Ajoie
HC Ajoie
19
-6
25
10
HC Davos
HC Davos
19
-10
24
11
EHC Biel
EHC Biel
18
-3
23
12
HC Lugano
HC Lugano
18
-6
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
19
-19
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
19
-25
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21411199 Logo_GeneveServetteHC
Genève-Servette HC
21411186 Logo_Lausanne_HC
Lausanne HC
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
21411205 Logo_EHC_Biel
EHC Biel
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21397087 Logo_Kloten_Flyers_Wappen
EHC Kloten
logo SCRJ-Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
21395981 HC+Davos
HC Davos
21395999 ambri-logo
HC Ambri-Piotta
21395917 HCL_logo
HC Lugano
ev zug logo
EV Zug
21411191 Logo_SCL_Tigers
SCL Tigers
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National League
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        Lausanne HC
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        SC Bern
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        HC Ajoie
        21411180 Logo_ZSC_Lions
        ZSC Lions
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        EHC Kloten
        logo SCRJ-Lakers
        SC Rapperswil-Jona Lakers
        21395981 HC+Davos
        HC Davos
        21395999 ambri-logo
        HC Ambri-Piotta
        21395917 HCL_logo
        HC Lugano
        ev zug logo
        EV Zug
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        SCL Tigers
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