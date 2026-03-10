Zum dritten Mal in den vier Jahren, seit Simon Hrubec (34) bei den ZSC Lions spielt, hat der Tscheche die beste Abwehrquote der Liga. Einzig letzte Saison musste sich der zweifache Meisterhexer, der in den letzten zwei Jahren in den Playoffs noch eine Schippe drauflegte, anderen den Vortritt lassen. Stéphane Charlin glänzte damals bei den SCL Tigers mit einer sagenhaften Quote von 94,59 Prozent. Diese Saison kam der Genfer dann bei Servette nur noch 91,5 Prozent, wobei er sich mit der Zeit steigerte und im neuen Jahr 92,71 Prozent der Schüsse auf sein Tor abwehren konnte.
Das zeigt auch, dass die Vorderleute und die Spielweise des Teams eine Rolle spielen. So weist auch Hrubec-Stellvertreter Robin Zumbühl bei den Lions oder Luca Hollenstein, der wegen einer Verletzung die Playoffs verpasst, beim HCD Spitzenwerte auf. Und in Langnau zeigte Robin Meyer (91,94 Prozent) eine starke erste Saison.
Die besten Abwehrquoten*
- Simon Hrubec (ZSC Lions) 92,69 Prozent
- Sandro Aeschlimann (Davos) 92,52 Prozent
- Robin Zumbühl (ZSC Lions) 92,34 Prozent
- Niklas Schlegel (Lugano) 92,28 Prozent
- Luca Hollenstein (Davos) 92,11 Prozent
Am wenigsten Gegentore*
- Simon Hrubec (ZSC Lions) 1,94 Gegentore/Spiel
- Reto Berra (Fribourg) 1,99
- Robin Zumbühl (ZSC Lions) 2,1
- Niklas Schlegel (Lugano) 2,12
- Joren van Pottelberghe (Lugano) 2,13
Am meisten Shutouts
- Simon Hrubec (ZSC Lions) 6
- Reto Berra (Fribourg) und Stéphane Charlin (Servette), je 5
- Leonardo Genoni (Zug) und Adam Reideborn (Bern), je 4
Am meisten Siege
- Reto Berra (Fribourg) 27
- Stéphane Charlin (Servette) 26 und Simon Hrubec (ZSC Lions) 26
- Sandro Aeschlimann (Davos) 23
- Niklas Schlegel (Lugano) 20
Am meisten Einsätze
- Stéphane Charlin (Servette) 44
- Simon Hrubec (ZSC Lions) 42
- Harri Säteri (Biel) 41
- Leonardo Genoni (Zug) 38
- Reto Berra (Fribourg) 37
Am meisten Paraden
- Stéphane Charlin (Servette) 1044
- Simon Hrubec (ZSC Lions) 1040
- Harri Säteri (Biel) 1031
- Leonardo Genoni (Zug) 962
- Niklas Schlegel (Lugano) 921
Am meisten Paraden pro Spiel
- Damiano Ciaccio (Ajoie) 33,07
- Luca Boltshauser (SCL Tigers) 31,79
- Philip Wüthrich (Ambri) 29,57
- Melvin Nyffeler (SCRJ Lakers) 28,76
- Gilles Senn (Ambri) 28,73
Die Besten im Penaltyschiessen
- Reto Berra (Fribourg) 92,5 Prozent Abwehrquote
- Philip Wüthrich (Ambri) 86,67 Prozent
- Robin Meyer (SCL Tigers) 80,0 Prozent
- Simon Hrubec (ZSC Lions) 79,17 Prozent
- Leonardo Genoni (Zug) 76,32 Prozent
*Nur Goalies berücksichtigt mit mindestens 10 Einsätzen.
Quelle: sihf.ch/nationalleague.ch
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42