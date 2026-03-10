Die Regular Season der National League ist im Kasten. Der ideale Zeitpunkt, Kassensturz zu machen und die Zahlen sprechen zu lassen. Mit dem Blick auf die Goalies.

Das sind die besten Hexer der National League

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Zum dritten Mal in den vier Jahren, seit Simon Hrubec (34) bei den ZSC Lions spielt, hat der Tscheche die beste Abwehrquote der Liga. Einzig letzte Saison musste sich der zweifache Meisterhexer, der in den letzten zwei Jahren in den Playoffs noch eine Schippe drauflegte, anderen den Vortritt lassen. Stéphane Charlin glänzte damals bei den SCL Tigers mit einer sagenhaften Quote von 94,59 Prozent. Diese Saison kam der Genfer dann bei Servette nur noch 91,5 Prozent, wobei er sich mit der Zeit steigerte und im neuen Jahr 92,71 Prozent der Schüsse auf sein Tor abwehren konnte.

Das zeigt auch, dass die Vorderleute und die Spielweise des Teams eine Rolle spielen. So weist auch Hrubec-Stellvertreter Robin Zumbühl bei den Lions oder Luca Hollenstein, der wegen einer Verletzung die Playoffs verpasst, beim HCD Spitzenwerte auf. Und in Langnau zeigte Robin Meyer (91,94 Prozent) eine starke erste Saison.

Die besten Abwehrquoten*

Simon Hrubec (ZSC Lions) 92,69 Prozent Sandro Aeschlimann (Davos) 92,52 Prozent Robin Zumbühl (ZSC Lions) 92,34 Prozent Niklas Schlegel (Lugano) 92,28 Prozent Luca Hollenstein (Davos) 92,11 Prozent

Am wenigsten Gegentore*

Simon Hrubec (ZSC Lions) 1,94 Gegentore/Spiel Reto Berra (Fribourg) 1,99 Robin Zumbühl (ZSC Lions) 2,1 Niklas Schlegel (Lugano) 2,12 Joren van Pottelberghe (Lugano) 2,13

Am meisten Shutouts

Simon Hrubec (ZSC Lions) 6 Reto Berra (Fribourg) und Stéphane Charlin (Servette), je 5 Leonardo Genoni (Zug) und Adam Reideborn (Bern), je 4

Am meisten Siege

Reto Berra (Fribourg) 27 Stéphane Charlin (Servette) 26 und Simon Hrubec (ZSC Lions) 26 Sandro Aeschlimann (Davos) 23 Niklas Schlegel (Lugano) 20

Am meisten Einsätze

Stéphane Charlin (Servette) 44 Simon Hrubec (ZSC Lions) 42 Harri Säteri (Biel) 41 Leonardo Genoni (Zug) 38 Reto Berra (Fribourg) 37

Am meisten Paraden

Stéphane Charlin (Servette) 1044 Simon Hrubec (ZSC Lions) 1040 Harri Säteri (Biel) 1031 Leonardo Genoni (Zug) 962 Niklas Schlegel (Lugano) 921

Am meisten Paraden pro Spiel

Damiano Ciaccio (Ajoie) 33,07 Luca Boltshauser (SCL Tigers) 31,79 Philip Wüthrich (Ambri) 29,57 Melvin Nyffeler (SCRJ Lakers) 28,76 Gilles Senn (Ambri) 28,73

Die Besten im Penaltyschiessen

Reto Berra (Fribourg) 92,5 Prozent Abwehrquote

Philip Wüthrich (Ambri) 86,67 Prozent Robin Meyer (SCL Tigers) 80,0 Prozent Simon Hrubec (ZSC Lions) 79,17 Prozent Leonardo Genoni (Zug) 76,32 Prozent

*Nur Goalies berücksichtigt mit mindestens 10 Einsätzen.

Quelle: sihf.ch/nationalleague.ch