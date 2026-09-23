Tigers-Fans mit berührender Botschaft an Legende Elik

Beim HCD bangt man um seinen Topskorer, Ambri verblüfft die Konkurrenz, in Kloten ist das Lazarett überfüllt, der SCB feiert seinen Goalie und ein Österreicher ist Topskorer der Liga. Hier kommt das Liga-Inside.

Tigers-Fans sprechen krebskrankem Elik Mut zu

«Keep on fighting Todd! #12», schreiben die Langnauer Fans auf einer Banderole. Auf Deutsch: Kämpf weiter, Todd! Gemeint ist Tigers-Legende Todd Elik (60), der im Februar die Diagnose Darmkrebs erhielt. «Der Tumor hat sich um mehr als 50 Prozent verkleinert. Manchmal bin ich etwas müde. Aber sonst hat sich nichts verändert», sagte der charismatische Kanadier unlängst dem «Tages-Anzeiger». «Ich habe zu lange gewartet. Ich hätte mich drei Monate früher untersuchen lassen sollen, aber als Eishockeyspieler versuchen wir, hart im Nehmen zu sein. Du redest dir ein, dass nichts sei. Und dann – bumm.» Den aufmunternden Worten der SCL-Fans kann man sich nur anschliessen.

Gottéron-Meisterfilm auf Blick zu sehen

Der erste Meistertitel liess einen ganzen Kanton Ende April Kopf stehen. Mysports hat dem emotionalen Titelsturm von Fribourg einen Dok-Film gewidmet. Unter dem Titel «Rönnberg/Zenhäusern – Glaube ans Undenkbare» durchleuchtet Filmemacher Florian Zutt die Erfolgsreise, im Zentrum stehen dabei Sportchef Gerd Zenhäusern und Trainer Roger Rönnberg. Ein zentrales Kapitel nehmen dabei die Reibungen mit Rönnberg in der Meistersaison ein. «Ja, es hat gerumpelt», verrät etwa Assistenztrainer Lars Leuenberger und der routinierte Stürmer Samuel Walser sagt über den Meistercoach: «Er regt manchmal auf.» Der Dok-Film feierte am Dienstagabend auf Mysports Premiere und ist ab Donnerstag auf Blick+ zu sehen.

1:59 Rönnberg über seine Ausraster: «Ist mir peinlich, wie ich mich auf der Bank benehme»

Malgin mit falschem Stock im Einsatz

Die ZSC Lions bleiben durch ihren 4:2-Sieg gegen Ajoie als einziges Team ungeschlagen und auch ohne Verlustpunkt. Simon Knak trifft auch im vierten Spiel für den ZSC, doch sein Tor wird nach einer erfolgreichen Coaches Challenge der Jurassier wegen eines Offsides von Sven Andrighetto wieder einkassiert. Dafür bereitet Knak das entscheidende 3:1 von Denis Malgin vor. Apropos Malgin: Dieser sorgt kurz zuvor für eine Schmonzette, als ihm der Stock bricht und ihm der junge ZSC-Verteidiger Nino Niedermann (21) selbstlos seinen reicht. Nach einem Puckkontakt lässt sich Malgin aber sofort auswechseln und gibt Niedermann den Stock mit einem Lachen zurück – die Schaufel ist auf die falsche Seite gebogen. Malgin ist Rechtsschütze, Niedermann Linksschütze.

HCD bangt um Topskorer Ryfors

Kurz vor 23 Uhr humpelt HCD-Topskorer Simon Ryfors an Krücken aus dem Stadion. Ein MRI wird zeigen, wie schwer er sich bei der Charge von Fribourgs Marcus Sörensen in Bandennähe am Knie verletzt hat. Droht nach Nico Gross ein weiterer Ausfall? Bereits vor der Partie hatten die Davoser mit dem slowakischen Verteidiger Martin Gernat (33, ex Lausanne, letzte Saison Jaroslawl) einen zusätzlichen Ausländer verpflichtet.

1:13 Nach diesem Check von Sörensen: HCD-Topskorer Ryfors muss verletzt in die Kabine

Lemieux gedenkt seines Vaters

Auch nach seinem zweiten Saisontreffer zeigte HCD-Stürmer Brandan Lemieux Richtung Himmel. Bei jedem seiner Tore gedenkt er seines Vaters und Ex-NHL-Stars Claude Lemieux (†60), der sich Ende Mai das Leben genommen hatte.

SCB-Baumgartner fällt aus

Beim 4:1-Sieg in Kloten spielt beim SC Bern Marco Müller im Sturm mit Dario Rohrbach und Marco Lehmann. Deren Standard-Center Benjamin Baumgartner fehlt aufgrund einer Oberkörperverletzung. Gemäss «Berner Zeitung» muss der Österreicher mit Schweizer Lizenz vier Wochen pausieren. Bereits letzte Saison hatte er die Hälfte der Spiele verletzt verpasst.

Rohrer ist Liga-Topskorer

Obwohl er ein Spiel weniger auf dem Konto hat als die meisten seiner Konkurrenten, führt der neue EVZ-Stürmer Vinzenz Rohrer (22) die Skorerliste an. In seinen ersten drei Spielen hat er acht Punkte gebucht. Zur Erinnerung: Letzte Saison kam der Österreicher mit Schweizer Lizenz bei den ZSC Lions in 41 Spielen nur auf 12 Punkte.

Ambri überrascht bisher alle

Dass die ZSC Lions mit dem Punktemaximum von der Tabellenspitze grüssen, dürfte wenige überraschen. Doch wer ist Zweiter? Ambri! Die Tessiner, die Blick in der Saisonprognose auf Platz 14 gesetzt hatte, haben bereits drei Siege auf dem Konto. Dabei hatte man für diese Saison die «stabilizzazione» (Stabilisierung) ausgerufen und das Budget reduziert. Und mit André Heim (zu Servette) hat diese Woche nach Manix Landry und Miles Müller (beide Lausanne) der dritte Spieler seine Zukunft ab nächster Saison bei einem anderen Team fixiert. Die Moral ist im Team von Jussi Tapola dennoch ungebrochen.

«HCD in der Findungsphase»

Auf der anderen Seite des Überraschungsspektrums befindet sich Vizemeister Davos: Platz 13. «Es war eine Steigerung. Wir waren etwas kompakter», fand HCD-Stürmer Tino Kessler nach der dritten Niederlage des Fast-Meisters in Folge. «Wir müssen uns und unsere neue Identität noch finden. Wir haben neue Charaktere und Leader. Der HCD ist noch in der Findungsphase.» Coach Josh Holden war der Meinung, dass sein Team in der Final-Reprise gegen Fribourg (1:2 n.P.) mehr verdient gehabt hätte.

1:16 Zadina nach Penalty-Niederlage: «Letzte Saison lief noch alles für uns»

Verletzungshexe wütet in Kloten

Vor dem Spiel gegen Bern erweiterte sich die Verletztenliste bei Kloten mit Joel Henry und Michael Hügli auf neun Namen. Damit nicht genug: Im Spiel verletzte sich auch noch Verteidiger Leandro Hausheer (vermutlich Schulter) ohne gegnerische Einwirkung. So springen Junioren in die Bresche. Trainersohn Elia Liniger (18) kommt im Powerplay zum Zug und Verteidiger Laurin Rupli (17) steht fast zehn Minuten auf dem Eis.

1:09 Schäppi nach Niederlage: «Die Verletzungshexe hat bei uns zugeschlagen»

Von Burg darf endlich ran

Bereits im Dezember 2024 hatte Goalie Christof von Burg (25) einen Vertrag beim SCB unterschrieben. Doch bis am Dienstag musste er auf seine NL-Premiere warten, weil man bei den Bernern im ständigen Krisenmodus letzte Saison nicht den Mut hatte, ihn debütieren zu lassen. Dabei hatte von Burg, der davor vier Jahre in Schweden beim Drittligisten Sundsvall gespielt hatte, seine Qualitäten in der Swiss League bei Winterthur und Thurgau mit bärenstarken Leistungen unter Beweis gestellt. Bei seinem NL-Debüt in Kloten (4:1) gelingt ihm ein makelloser Auftritt. «Es ist ein Kindheitstraum, der wahr wurde», sagte der Aargauer gegenüber Mysports.

1:13 SCB-Goalie von Burg nach Debüt: «Ein Kindheitstraum, der wahr wurde»

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