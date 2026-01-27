Darum gehts
- Ajoie bleibt trotz vier Siegen aus fünf Spielen Tabellenletzter der Liga
- EVZ entliess Trainer Liniger nach Heimniederlage gegen den Aussenseiter Ajoie
- SCRJ Lakers benötigten 38 Schüsse für knappen 2:1-Sieg gegen Ajoie
Ajoie hat auch im fünften Jahr seit dem Aufstieg keine realistische Chance, dem Playout zu entkommen, geschweige denn ein Wort um die Play-In-Qualifikation mitzureden. So geistert das ambitionslose Team von Greg Ireland ganz ohne Druck durch die Saison und macht sich einen Jux daraus, die gestressten Strichklubs zu plagen. Getreu dem Motto: «Ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert.»
Von den letzten fünf Partien haben die Ajoulots vier gewonnen. Gleich zweimal liessen sie dabei die SCL Tigers, je einmal Zug und Kloten über die Klinge springen.
Die Heimniederlage gegen den Aussenseiter dürfte EVZ-Trainer Michael Liniger, der danach im Mysports-Interview aussah, als hätte er ein Gespenst gesehen, den letzten Schlag versetzt haben. Wenige Tage später beschlossen die Zuger Bosse, ihn durch den Kanadier Benoît Groulx zu ersetzen.
Etwas zu verlieren haben nur die anderen. Das Schlusslicht aus dem Jura kann die Rolle des Spielverderbers nach Lust und Laune ausfüllen und sich nach Siegen diebisch freuen, während der Gegner weiss, dass er es sich nicht leisten kann, gegen den Letzten Punkte abzugeben.
Rappi hat erst einen Punkt liegengelassen
Auch in der letzten Woche vor der Olympiapause müssen drei Klubs, die dringend auf Punkte angewiesen sind, gegen Ajoie ran: Am Dienstag ist Biel im Jura zu Gast, ehe Ajoie dann am Freitag in Rapperswil-Jona und am Sonntag in Bern antritt.
- 1. SCL Tigers und Kloten 7 Punktverluste
- 3. Bern 6
- 4. Zug 5
- 5. Servette, ZSC Lions und Ambri 3
- 7. Biel, Lausanne 2
- 10. SCRJ Lakers 1
- 11. Davos, Lugano und Fribourg 0
Die drei Teams haben bereits Bekanntschaft gemacht mit dem Gespenst der Liga. Die SCRJ Lakers gewannen im Herbst, als sie sich noch im Höhenflug befanden, zweimal souverän, konnten aber Anfang Jahr erst in der Verlängerung mit dem 38. Schuss aufs Tor durch Malte Strömwall den 2:1-Sieg erzwingen. Seither hat der schwedische Topskorer nicht mehr getroffen.
Auch Biel gewann bisher alle Derbys gegen Ajoie. Die Seeländer liessen dabei aber zweimal einen Punkt liegen, was sich wie eine Niederlage anfühlte. Beim letzten Duell kamen sie mit dem Schrecken davon und brachten einen 2:1-Sieg über die Runden.
Dem SCB hat es Ajoie so richtig besorgt
Richtig übel haben die Jurassier dem SCB mitgespielt. Erst wurde den Bernern regelrecht das Fell über die Ohren gezogen (4:0), was das Ende von Trainer Jussi Tapola einläutete. Dann liessen sie den Fans in der Postfinance-Arena das Blut in den Adern gefrieren (5:4). Im dritten Anlauf konnte der SCB zu Beginn des Jahres dann nach 0:2-Rückstand mit Hängen und Würgen eine weitere Blamage verhindern.
Jene Klubs, die permanent unter Druck stehen und liefern müssen, stören sich längst an den Jurassiern, die sich dem Leistungsdenken verweigern und wie auf einer Geisterbahn aus einer Ecke schiessen und ihnen Angst einjagen, wenn immer sie Lust dazu haben.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
42
53
90
2
HC Fribourg-Gottéron
43
41
81
3
Genève-Servette HC
44
9
77
4
HC Lugano
43
27
75
5
ZSC Lions
43
23
74
6
Lausanne HC
45
18
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
43
-12
64
8
EV Zug
43
-12
64
9
SCL Tigers
44
2
60
10
SC Bern
43
-9
59
11
EHC Biel
43
-20
55
12
EHC Kloten
43
-21
50
13
HC Ambri-Piotta
43
-41
48
14
HC Ajoie
44
-58
39