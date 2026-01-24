Ajoie – gewinnen müssen immer die anderen

Der HC Ajoie ist die grosse Ausnahme in einer Liga, in der ansonsten alle der Leistungskultur ausgeliefert sind. Das kostet Nerven, Punkte und Jobs.

Darum gehts HC Ajoie stieg 2021 ohne Liga-Qualifikation in National League auf

Ajoie nie konkurrenzfähig, sabotierte 2025 Swiss League mit Transferregeln

Dino Kessler Leiter Eishockey-Ressort

Im Frühling 2021 steigt der HC Ajoie in die National League auf. Eine Liga-Qualifikation müssen die Jurassier damals nicht überstehen: Aufgrund der Corona-Pandemie legt die National League zwar den Abstieg auf Eis, aber nicht den Aufstieg. Der wohl grösste Fehler, der im Schweizer Eishockey in den vergangenen 50 Jahren begangen wurde. Die Swiss League gewinnt damals wider Erwarten nicht Kloten, sondern der Provinzklub aus Pruntrut. Was passiert? Man macht den gleichen Fehler zweimal, im Jahr darauf darf Kloten ins Oberhaus, wieder gibt es keinen Absteiger aus der National League.

Im Gegensatz zum EHC Kloten schaffen die Jurassier den Anschluss aber nie, im Gegenteil.

Worst Case: Krise und Heimspiel gegen Ajoie

Auch in der fünften Saison nach dem Aufstieg ist Ajoie nicht konkurrenzfähig. Die Leistungskultur wird ausgehebelt, jeder andere Klub ist immer der Favorit, wenn Ajoie auf dem Eis steht. Aktuell kämpfen mehrere Klubs verbissen um Playoffs oder Play-Ins, Trainer werden gefeuert, neue Ausländer verpflichtet. Derweil kann sich Ajoie völlig sorgenlos in der Rolle des Spielverderbers suhlen – zu verlieren hat man nichts, die Playouts sind gebucht. Worst Case: Krise und Heimspiel gegen Ajoie – die Nerven liegen blank.

Für alle anderen gilt die Tyrannei der Resultat-Kolonne

Ein absurder Zustand. In Pruntrut ist man zufrieden, dass man dabei ist und anekdotisch einem Favoriten ein Bein stellen kann. Für alle anderen gilt die Tyrannei der Resultat-Kolonne. Der Gipfel ist, wenn Ajoie aufgrund der bizarren Transferregeln auch noch die Playoffs der Swiss League sabotiert: In der letzten Saison belieferten die Jurassier gezielt die SL-Klubs mit B-Lizenzspielern, die auf eine Aufstiegslizenz verzichtet hatten.

Elf Spiele unter Leistungsdruck – seit 2021

Gewinnen muss Ajoie nur dann, wenn man die Liga-Qualifikation spielen muss. Das war seit dem Aufstieg bisher zweimal der Fall: 2023 und 2025. Elf Spiele hat Ajoie dabei unter Leistungsdruck absolvieren müssen, elf Spiele in vier Saisons. Wahrscheinlich ist das auch der Grund dafür, dass die nie besser werden.