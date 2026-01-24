Denn in dieser Partie steht viel auf dem Spiel. Gewinnen die Lakers, ist dies für Biel im Kampf um einen Play-In-Platz ein heftiger Rückschlag. Holt sich Biel den Sieg, findet sich Rappi trotz des brillanten Saisonstarts plötzlich mitten im Play-In-Strichkampf wieder.
Entsprechend geht es zur Sache. Vor allem in der 30. Minute als Rappis Gian-Marco Wetter Druck aufs Tor macht und Biel-Goalie Harri Säteri etwas gar nahe kommt. Da krallt sich Biel-Verteidiger Robin Grossmann den ungebetenen Gast und haut wie von Sinnen auf Wetter ein. Als sich die Sache dann ein wenig beruhigt hat, Wetter unter Grossmann wieder zum Vorschein kommt, ist seine blutige Nase zu sehen.
Es ist wohl auch so, dass Grossmann derzeit über überschüssige Energie verfügt. Denn unter Trainer Filander war der Routinier zuletzt nicht mehr gefragt, er sass jeweils überzählig auf der Tribüne. Doch seit Christian Dubé am Mittwoch in Biel als Filander-Nachfolger übernommen hat, ist Grossmann wieder erste Wahl. Und liefert handfeste Argumente dafür, dass dies so bleibt.
Die Bieler gewinnen die Partie gegen die Lakers 5:4.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
42
53
90
2
HC Fribourg-Gottéron
43
41
81
3
Genève-Servette HC
43
10
76
4
HC Lugano
43
27
75
5
ZSC Lions
43
23
74
6
Lausanne HC
45
18
73
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
43
-12
64
8
EV Zug
43
-12
64
9
SCL Tigers
44
2
60
10
SC Bern
43
-9
59
11
EHC Biel
43
-20
55
12
EHC Kloten
43
-21
50
13
HC Ambri-Piotta
42
-42
46
14
HC Ajoie
44
-58
39