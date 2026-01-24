Der Strichkampf spitzt sich in der National League zu. Bei Biel gegen die Lakers geht es so richtig ans Eingemachte.

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Denn in dieser Partie steht viel auf dem Spiel. Gewinnen die Lakers, ist dies für Biel im Kampf um einen Play-In-Platz ein heftiger Rückschlag. Holt sich Biel den Sieg, findet sich Rappi trotz des brillanten Saisonstarts plötzlich mitten im Play-In-Strichkampf wieder.

Entsprechend geht es zur Sache. Vor allem in der 30. Minute als Rappis Gian-Marco Wetter Druck aufs Tor macht und Biel-Goalie Harri Säteri etwas gar nahe kommt. Da krallt sich Biel-Verteidiger Robin Grossmann den ungebetenen Gast und haut wie von Sinnen auf Wetter ein. Als sich die Sache dann ein wenig beruhigt hat, Wetter unter Grossmann wieder zum Vorschein kommt, ist seine blutige Nase zu sehen.

Es ist wohl auch so, dass Grossmann derzeit über überschüssige Energie verfügt. Denn unter Trainer Filander war der Routinier zuletzt nicht mehr gefragt, er sass jeweils überzählig auf der Tribüne. Doch seit Christian Dubé am Mittwoch in Biel als Filander-Nachfolger übernommen hat, ist Grossmann wieder erste Wahl. Und liefert handfeste Argumente dafür, dass dies so bleibt.

Die Bieler gewinnen die Partie gegen die Lakers 5:4.