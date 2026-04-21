Update zum Pöbel-HCD-Fan – und Fribourgs Versteckspiel

Fribourg macht ein Versteckspiel, während der HCD seine Karten offenlegt und die Serie auf 1:1 stellt. Hier kommt das Inside zum Playoff-Final.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft HCD-Fan darf nach Eklat an kein Spiel mehr in dieser Saison

Fribourg-Anhängerin liest Buch über Serienmörder während des Spiels

HCD-Captain Stransky fordert mehr Geduld und weniger Strafen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die drei Besten von Finalspiel 2

*** Klas Dahlbeck (Davos)

** Chris Egli (Davos)

* Sandro Aeschlimann (Davos)

4:48 Davos gleicht Final aus: Jecker-Bock leitet HCD-Hoch ein

Pöbel-Fan kommt nicht rein

Wenn am Mittwoch Finalspiel 3 in Davos über die Bühne geht, muss einer draussen bleiben: Der Fan, der am Samstag beim ersten Akt fast übers Plexiglas geklettert war und gegen die Fribourg-Spieler gepöbelt hatte (siehe Video ganz oben). Der HCD hat mit dem eigenen Sicherheitsdienst und jenem der National League die Überwachungsvideos gesichtet. Die erste Konsequenz ist, dass der Pöbel-Fan in dieser Saison nicht mehr ins Stadion darf, auch wenn sich der Fribourger Vorwurf, dass er die Spieler angespuckt habe, nicht beweisen liess.

Fribourg-Anhängerin mit spannender Lektüre

Da der HCD über weite Strecken des Spiels mit zwei Toren führt, kommt nicht die ganz grosse Spannung auf. Da findet eine Gottéron-Anhängerin Abhilfe. In der TV-Übertragung und auf dem Video-Würfel ist zu sehen, wie sie tief versunken im Buch «Wie Serienmörder denken» liest.

HCD mit Extra-Teambus

Die Joker-Ausländer des HCD, der finnische Goalie Roope Taponen und der schwedische Verteidiger Ludvig Claesson, fahren jeweils mangels Platz nicht mit dem Mannschaftsbus zu den Auswärtsspielen, sondern düsen erst später in einem Extra-Minibus durch die Schweiz. Im Gegensatz zum ebenfalls überzähligen Kanadier Adam Tambellini, der bereit sein muss, im Notfall einspringen zu können.

Versteckspiel um «abwesenden» Nemeth

Im zweiten Finalduell fehlt bei Fribourg Abwehrchef Patrik Nemeth, so dass Juuso Arola ran darf. Der Finne hat den Schweden schon während dessen Sperre in fünf Spielen gut vertreten. Auf die Frage nach dem Grund für das Fehlen des ehemaligen NHL-Verteidigers sagt Gottéron-Sportchef Gerd Zenhäusern an der Medien-«Orientierung» vor dem Spiel: «Abwesend.» Nach dem Spiel wird auch Trainer Roger Rönnberg gefragt, ob die Rochade in der Abwehr seine Entscheidung gewesen sei. «Kann sein», sagt der Schwede. Oder hatte er gar keine Wahl? «Kann sein.» Bei den Davosern verzichtet man auf solches Geplänkel. Da wird offen deklariert, wer verletzt und wer überzählig ist.

Rönnberg kann auch Klartext

Gottéron-Coach Roger Rönnberg erzählt nach der Niederlage: «Ich habe den Jungs gesagt, dass wir Davos ein ziemlich einfaches Spiel gegeben haben. Wir haben zu Beginn diese billigen Tore kassiert. Und es lag nicht daran, dass Davos so gut war. Da fehlte die Disziplin in der eigenen Zone.» Den ersten Treffer hatte Verteidiger Benoît Jecker mit einem Fehlpass Tino Kessler offeriert. Beim zweiten Tor durch Klas Dahlbeck hatte Fribourg die Ordnung in der Defensive verloren und Goalie Reto Berra schlecht ausgesehen. «Ich bin stolz, wie das Team darauf reagiert hat. Doch wir schafften es nicht, zu Toren zu kommen.» Man habe gesehen, wie sich das Spiel am Samstag verändert habe, als Davos getroffen hatte. «Dieses Tor hat uns gefehlt.» Mit dem frühen Zwei-Tore-Vorsprung habe sich der HCD voll auf die Defensive konzentrieren können.

2:01 Fribourg-Bertschy: «Die haben glücklich das 3:1 erzielt»

Was es laut Stransky zwingend braucht

Matej Stransky ist trotz des Ausgleichs in der Serie unzufrieden. Dem HCD-Captain sind die Strafen ein Dorn im Auge. Nach der 2:3-Heimniederlage habe man die Thematik angesprochen, jedoch nicht nachhaltig genug: In Fribourg fassen die Bündner sieben Zweiminutenstrafen. Einen Seitenhieb kann sich der Tscheche nicht verkneifen: «Diesmal waren wir bereit fürs Spiel.» Zur Erinnerung: In Spiel 1 lagen die Davoser 0:3 zurück. Das Finalduell zwischen dem HCD und Gottéron ist intensiv und fordernd, weil beide Teams gerne mit dem Puck spielen. Was dabei die grösste Herausforderung und vielleicht auch der Schlüssel zum Titelerfolg ist? «Geduld», betont Stransky. «Wenn die Spiele so laufen mit viel Forechecking, verlagert sich das Geschehen auch oft in unsere Zone, was ihnen Chancen beschert. Da müssen wir ruhig und geduldig bleiben.»