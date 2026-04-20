Lemieux am Rande des Nervenzusammenbruchs

Fans, die auf das gegnerische Team spucken, ein Brendan Lemieux am Rande des Nervenzusammenbruchs und ein weit verbreitetes Gefühl der Hilflosigkeit. Der HCD beginnt bereits zu ahnen, dass es in dieser Serie vielleicht nicht so ruhig bleiben wird. Und du sicher auch.

Ich sage immer, dass eine Serie an dem Tag beginnt, an dem eine Mannschaft auswärts gewinnt. Man könnte auch sagen, dass sie in dem Moment beginnt, in dem ein Spieler versucht, einem Gegner den Kopf abzureissen (und es einfach nicht schafft). Nach diesem ersten Akt kann man also sagen, dass die Serie wirklich begonnen hat.

Was mich am meisten beunruhigt, ist nicht die Frage, ob Fribourg ein solches Spiel wiederholen kann. Die Antwort ist ja. Sondern, wer jetzt der Shawn Heins von Gottéron ist. Es gab Zeiten, da hielt der kanadische Verteidiger ein ganzes gegnerisches Team durch seine blosse Anwesenheit in Schach.

Ob es dir gefällt oder nicht, diese Mannschaft ist härter als in den letzten Jahren. Aber wie hart? Hart zu spielen, aber innerhalb der Grenzen, ist eine Kunst. Sind die Freiburger dazu in der Lage? Wenn ja, könnte die Serie eine für dich überraschende Wendung nehmen. Du hast mir am Samstag von einer Maschine erzählt, die Gottéron keine Chance lassen würde. Kurz gesagt, die absolute Gelassenheit. Es war schön, diese Davoser Gelassenheit am Samstag zu sehen …