Fans, die auf das gegnerische Team spucken, ein Brendan Lemieux am Rande des Nervenzusammenbruchs und ein weit verbreitetes Gefühl der Hilflosigkeit. Der HCD beginnt bereits zu ahnen, dass es in dieser Serie vielleicht nicht so ruhig bleiben wird. Und du sicher auch.
Ich sage immer, dass eine Serie an dem Tag beginnt, an dem eine Mannschaft auswärts gewinnt. Man könnte auch sagen, dass sie in dem Moment beginnt, in dem ein Spieler versucht, einem Gegner den Kopf abzureissen (und es einfach nicht schafft). Nach diesem ersten Akt kann man also sagen, dass die Serie wirklich begonnen hat.
Was mich am meisten beunruhigt, ist nicht die Frage, ob Fribourg ein solches Spiel wiederholen kann. Die Antwort ist ja. Sondern, wer jetzt der Shawn Heins von Gottéron ist. Es gab Zeiten, da hielt der kanadische Verteidiger ein ganzes gegnerisches Team durch seine blosse Anwesenheit in Schach.
Ob es dir gefällt oder nicht, diese Mannschaft ist härter als in den letzten Jahren. Aber wie hart? Hart zu spielen, aber innerhalb der Grenzen, ist eine Kunst. Sind die Freiburger dazu in der Lage? Wenn ja, könnte die Serie eine für dich überraschende Wendung nehmen. Du hast mir am Samstag von einer Maschine erzählt, die Gottéron keine Chance lassen würde. Kurz gesagt, die absolute Gelassenheit. Es war schön, diese Davoser Gelassenheit am Samstag zu sehen …
Fans, die auf das gegnerische Team spucken, ein Brendan Lemieux am Rande des Nervenzusammenbruchs und ein weit verbreitetes Gefühl der Hilflosigkeit. Der HCD beginnt bereits zu ahnen, dass es in dieser Serie vielleicht nicht so ruhig bleiben wird. Und du sicher auch.
Ich sage immer, dass eine Serie an dem Tag beginnt, an dem eine Mannschaft auswärts gewinnt. Man könnte auch sagen, dass sie in dem Moment beginnt, in dem ein Spieler versucht, einem Gegner den Kopf abzureissen (und es einfach nicht schafft). Nach diesem ersten Akt kann man also sagen, dass die Serie wirklich begonnen hat.
Was mich am meisten beunruhigt, ist nicht die Frage, ob Fribourg ein solches Spiel wiederholen kann. Die Antwort ist ja. Sondern, wer jetzt der Shawn Heins von Gottéron ist. Es gab Zeiten, da hielt der kanadische Verteidiger ein ganzes gegnerisches Team durch seine blosse Anwesenheit in Schach.
Ob es dir gefällt oder nicht, diese Mannschaft ist härter als in den letzten Jahren. Aber wie hart? Hart zu spielen, aber innerhalb der Grenzen, ist eine Kunst. Sind die Freiburger dazu in der Lage? Wenn ja, könnte die Serie eine für dich überraschende Wendung nehmen. Du hast mir am Samstag von einer Maschine erzählt, die Gottéron keine Chance lassen würde. Kurz gesagt, die absolute Gelassenheit. Es war schön, diese Davoser Gelassenheit am Samstag zu sehen …
Ich gratuliere, Greg, die erste Runde ging an dich. Mit deinem Hinweis, dass nur acht der 31 HCD-Meistertitel nach 1960 zustande kamen, hast du einen Treffer gelandet. Die Davoser konnten sich von ihrem Titel «Rekordmeister» nichts kaufen. Der HCD hat auch seither acht Titel mehr geholt als Gottéron mit «zero tituli», um José Mourinhos Worte zu verwenden.
Ja, es war beschämend, wie sich einige HCD-Fans verhalten haben. Spucken? Wo sind wir! Der Check von Brendan Lemieux wurde korrekt bestraft. Eine Sperre war nicht nötig.
Der Motor der Davoser Maschine sprang zu spät an. Als der HCD dann endlich auf Touren kam, war Gottéron überfordert. Ein Tor reichte, um Panik zu säen. Das Fribourger Kartenhaus ist immer noch labil, wenn der Gegner aufdreht und das Momentum wechselt. Das war schon gegen Rappi und Servette so.
Deshalb bin ich nicht beunruhigt. Die Davoser «Mission 32» wird erfüllt. Auch ich wusste, dass es schwieriger wird als 1929, als Rosey Gstaad nicht zum Final antrat.
Die anfängliche Nervosität dürfte verflogen sein und Josh Holden nur wenige Handgriffe brauchen. Dass der HCD erstmals in diesen Playoffs ein Heimspiel verloren hat, ist halb so wild. Schliesslich ist Davos auch die beste Auswärtsmannschaft der Liga.
PS. Lustig, dass du den umstrittenen Entscheid, Lemieux’ 3:3 wegen Torhüterbehinderung zu annullieren, mit keiner Silbe erwähnst.
Ich gratuliere, Greg, die erste Runde ging an dich. Mit deinem Hinweis, dass nur acht der 31 HCD-Meistertitel nach 1960 zustande kamen, hast du einen Treffer gelandet. Die Davoser konnten sich von ihrem Titel «Rekordmeister» nichts kaufen. Der HCD hat auch seither acht Titel mehr geholt als Gottéron mit «zero tituli», um José Mourinhos Worte zu verwenden.
Ja, es war beschämend, wie sich einige HCD-Fans verhalten haben. Spucken? Wo sind wir! Der Check von Brendan Lemieux wurde korrekt bestraft. Eine Sperre war nicht nötig.
Der Motor der Davoser Maschine sprang zu spät an. Als der HCD dann endlich auf Touren kam, war Gottéron überfordert. Ein Tor reichte, um Panik zu säen. Das Fribourger Kartenhaus ist immer noch labil, wenn der Gegner aufdreht und das Momentum wechselt. Das war schon gegen Rappi und Servette so.
Deshalb bin ich nicht beunruhigt. Die Davoser «Mission 32» wird erfüllt. Auch ich wusste, dass es schwieriger wird als 1929, als Rosey Gstaad nicht zum Final antrat.
Die anfängliche Nervosität dürfte verflogen sein und Josh Holden nur wenige Handgriffe brauchen. Dass der HCD erstmals in diesen Playoffs ein Heimspiel verloren hat, ist halb so wild. Schliesslich ist Davos auch die beste Auswärtsmannschaft der Liga.
PS. Lustig, dass du den umstrittenen Entscheid, Lemieux’ 3:3 wegen Torhüterbehinderung zu annullieren, mit keiner Silbe erwähnst.