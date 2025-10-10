DE
«Fehler auf beiden Seiten»
Kloten-Fans beenden Boykott nach Zoff mit Klubführung

Die Fans des EHC Kloten beenden nach Gesprächen mit dem Klub ihren Boykott. Gegen den HCD ist die «Stehplatz Schluefweg» voraussichtlich wieder im Stadion.
Publiziert: vor 12 Minuten
Die Klotener Fan-Szene «Stehplatz Schluefweg» beendet ihren Boykott.
Darum gehts

  • Kloten-Fans beenden Boykott nach Gesprächen mit dem Verein
  • Fanszene und Klub wollen zusammen in die gleiche Richtung gehen
  • Nächstes Kloten-Heimspiel ist am Samstag gegen Davos
Julian SigristRedaktor Sport

Seit kurz nach Beginn dieser Saison boykottiert die Fan-Szene «Stehplatz Schluefweg» die Heimspiele des EHC Kloten. Der Auslöser dafür waren Massnahmen des Klubs, nachdem es bei einem Saison-Vorbereitungsturnier in Bozen (It) zu Fan-Krawallen gekommen war.

Die erhöhten Kontrollen, Nulltoleranz bei Vermummung und ein Choreo-Verbot veranlassten die Fanszene dazu, ihr Team nur noch bei Auswärtsspielen zu unterstützen. Stattdessen marschierte der harte Kern der Fans zuletzt bei einem Match des Kloten-Nachwuchses auf.

Damit ist nun Schluss. Wie «Stehplatz Schluefweg» auf der eigenen Website mitteilt, haben sich die Anhänger und der Verein versöhnt. Dies haben Gespräche zwischen den beiden Parteien ergeben: «Sie haben gezeigt: Wir alle wollen in die gleiche Richtung gehen. Wir glauben daran, dass wir zusammen mehr bewegen können. Für die Jungs auf dem Eis, für alle auf den Sitz- und Stehplätzen und für einen EHC Kloten, der von und für seine Fans lebt.»

«Kloten ist Familie»

Die genauen Details der Gespräche verrät «Stehplatz Schluefweg» zwar nicht, doch die Fan-Gruppierung betont, dass es auf beiden Seiten zu Fehlern gekommen sei. Und sie macht klar: «Kloten ist Familie.» Manchmal sei man zerstritten, aber man sei immer miteinander verbunden. «Aus dieser Situation wollen wir wachsen und gestärkt hervorgehen.»

Damit dürfte die Fankurve in Kloten bereits am Samstagabend beim Spiel gegen Tabellenführer Davos (19.45 Uhr) wieder gut gefüllt sein.

National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
12
25
32
2
Lausanne HC
Lausanne HC
13
22
27
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
12
12
26
4
EV Zug
EV Zug
12
5
23
5
ZSC Lions
ZSC Lions
12
12
23
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
13
12
23
7
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
12
-17
20
8
EHC Kloten
EHC Kloten
14
-7
17
9
EHC Biel
EHC Biel
11
2
14
10
SCL Tigers
SCL Tigers
12
-9
14
11
HC Lugano
HC Lugano
12
-4
13
12
SC Bern
SC Bern
11
-13
11
13
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
12
-19
7
14
HC Ajoie
HC Ajoie
12
-21
5
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
