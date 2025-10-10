Die Fans des EHC Kloten beenden nach Gesprächen mit dem Klub ihren Boykott. Gegen den HCD ist die «Stehplatz Schluefweg» voraussichtlich wieder im Stadion.

1/5 Die Klotener Fan-Szene «Stehplatz Schluefweg» beendet ihren Boykott. Foto: Patrick Straub/freshfocus

Kloten-Fans beenden Boykott nach Gesprächen mit dem Verein

Fanszene und Klub wollen zusammen in die gleiche Richtung gehen

Julian Sigrist Redaktor Sport

Seit kurz nach Beginn dieser Saison boykottiert die Fan-Szene «Stehplatz Schluefweg» die Heimspiele des EHC Kloten. Der Auslöser dafür waren Massnahmen des Klubs, nachdem es bei einem Saison-Vorbereitungsturnier in Bozen (It) zu Fan-Krawallen gekommen war.

Die erhöhten Kontrollen, Nulltoleranz bei Vermummung und ein Choreo-Verbot veranlassten die Fanszene dazu, ihr Team nur noch bei Auswärtsspielen zu unterstützen. Stattdessen marschierte der harte Kern der Fans zuletzt bei einem Match des Kloten-Nachwuchses auf.

Damit ist nun Schluss. Wie «Stehplatz Schluefweg» auf der eigenen Website mitteilt, haben sich die Anhänger und der Verein versöhnt. Dies haben Gespräche zwischen den beiden Parteien ergeben: «Sie haben gezeigt: Wir alle wollen in die gleiche Richtung gehen. Wir glauben daran, dass wir zusammen mehr bewegen können. Für die Jungs auf dem Eis, für alle auf den Sitz- und Stehplätzen und für einen EHC Kloten, der von und für seine Fans lebt.»

«Kloten ist Familie»

Die genauen Details der Gespräche verrät «Stehplatz Schluefweg» zwar nicht, doch die Fan-Gruppierung betont, dass es auf beiden Seiten zu Fehlern gekommen sei. Und sie macht klar: «Kloten ist Familie.» Manchmal sei man zerstritten, aber man sei immer miteinander verbunden. «Aus dieser Situation wollen wir wachsen und gestärkt hervorgehen.»

Damit dürfte die Fankurve in Kloten bereits am Samstagabend beim Spiel gegen Tabellenführer Davos (19.45 Uhr) wieder gut gefüllt sein.