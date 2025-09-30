Der EHC Kloten bekommt derzeit bei Heimspielen so gut wie keine Unterstützung seiner Fans auf den Stehplätzen. Ganz anders siehts bei den Junioren des Klubs aus.

Darum gehts Kloten-Fans unterstützen Junioren statt Profimannschaft

Boykott nach Zerwürfnis mit der Klubführung wegen Kollektivstrafe

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Sonntagabend schlägt die U18-Mannschaft des EHC Kloten diejenige der SCL Tigers zu Hause 4:3. Und erhält dabei ungewohnt viel Unterstützung. Gemäss dem Portal Watson sorgen mehrere Hundert Kloten-Fans sowie einige Anhänger der Langnauer für eine tolle Stimmung im Stadion.

Damit hat die Fanszene «Stehplatz Schluefweg» ihre «Drohung» wahr gemacht. Nach dem Zerwürfnis mit der Klotener Klubführung schreibt sie in einem Statement: «Unser Support gehört fortan dort hin, wo er derzeit besser passt: nämlich zu den Junioren. Also dort, wo das Publikum grundsätzlich willkommen und familiäres Kloten-Gefühl spürbar ist.»

Wie es dazu gekommen ist? Nach Fan-Krawallen bei einem Saison-Vorbereitungsturnier in Bozen (It) hat der EHC Kloten durchgegriffen und unter anderem die Kontrollen erhöht sowie eine Nulltoleranz bei Vermummung und Choreo-Verbot für die ersten Heimspiele eingeführt. Das passt der Fanszene «Stehplatz Schluefweg» gar nicht.

Treffen ist geplant

Sie kritisiert diese Kollektivstrafe und stellt den Support bei den Heimspielen in der National League vorübergehend ein. Stattdessen legt sie ihren Fokus auf die Junioren. So kommt es, dass der Fanblock am Samstagabend stumm ist, während keine 24 Stunden später die Junioren lautstark gefeiert werden.

Einzig bei Auswärtsspielen bekommen die Klotener National-League-Mannschaft Unterstützung ihrer Fans. Das wird auch am Dienstagabend im Derby gegen die ZSC Lions so sein. Wann die Fans allerdings bei Heimspielen wieder für Stimmung sorgen werden, ist weiter offen. Gemäss Blick-Infos wird es in diesen Tagen zu einem Treffen zwischen den Klub-Verantwortlichen und Fan-Vertretern kommen. Ob damit die Sache geklärt werden kann, wird sich zeigen.

