Zug rüstet sich fürs erste Heimspiel, die Unfallfahrerin von Kevin Lötscher spricht erstmals über die Ereignisse von 2011, und ein ZSC-Star ist weiter ungeschlagen. Hier kommt das Liga-Inside.

Hallen-Begehung mit EVZ-Spielern

Fünf Tage vor dem ersten Heimspiel in der ausgebauten OYM Hall in Zug treffen sich die EVZ-Spieler für die erste Begehung des (fast) fertigen Bijous – und Blick hat sie begleitet. In der neuen 67 Sportsbar, die im amerikanischen Diners-Stil und Industrial-Chic toll aussieht, gefällt Trainer Lauri Marjamäki vor allem die Bier-Zapfanlage, bei der man als Gast selbst ran darf. Im neuen, in den Eingangsbereich integrierten Fan-Store kommt jedes EVZ-Herz auf seine Kosten, die Blicke der Spieler auf sich zieht dabei das Lego-Modell der OYM Hall. Sie sehen sich auch das neue zweite Restaurant Tugium an sowie den exklusiven VIP-Bereich.

Doch am meisten gespannt ist die Mannschaft natürlich auf ihre Garderobe, die sie unbedingt sehen will. Fünf Tage vor dem ersten Heimspiel ist die Kabine allerdings noch nicht bezugsbereit! Trotzdem bitten die EVZ-Spieler um einen Rundgang. In dieser ersten Umbauphase wurde allerdings erst wenig verändert in der Garderobe. Eine neue Licht- und TV-Anlage wurde installiert und das Klublogo neu an der Decke platziert. Die Spieler, so verrät Verteidiger Tobias Geisser, konnten ihre Ideen und Wünsche anbringen, auch wie der Aufenthaltsbereich eingerichtet werden soll.

Die Zuger mussten sich aber in Geduld üben, konnten erst am Donnerstagabend ihr neues Match-Zuhause beziehen, da zuerst noch alles fertiggestellt werden musste.

Nach der fünfwöchigen Auswärts-Odyssee mit nur acht Partien steht am Freitag nun der erste Heimmatch an. Trainer Marjamäki ist jedoch zufrieden, wie sein Team diese Startphase der Saison gemeistert hat, obwohl es nicht einfach gewesen sei, den Rhythmus zu halten. Der EVZ hat 16 von 24 möglichen Punkten geholt.

Kein Haas-Comeback vor Nati-Pause

Der brutale Faustschlag von Ajoies Daniel Carr gegen ihren Captain Gaëtan Haas, die bei diesem eine Gehirnerschütterung nach sich zog, beschäftigt die sportliche Führung des EHC Biel weiterhin. Die fünf Spielsperren gegen den Kanadier erachten die Seeländer als eine zu geringe Strafe, weshalb sie Rekurs eingelegt haben und eine doppelt so lange Sperre fordern. «Wir haben gegenüber unseren Spielern eine Fürsorgepflicht», sagt Sportchef Martin Steinegger dazu. Zudem hat der EHC Biel am Freitag angekündigt, zusammen mit Haas auch zu prüfen, zivilrechtliche Schritte gegen Carr einzuleiten. Eine Prognose, wann der verletzte Haas aufs Eis zurückkehren kann, will Steinegger nicht machen: «Die Range ist weit offen. Aber eine Rückkehr vor der Nati-Pause im November ist unrealistisch.»

Ex-SCB-Sportchef wieder Agent

Es ist ruhig geworden um Diego Piceci (39) seit seiner Entlassung als SCB-Sportchef im Februar. Acht Monate später verkündet der Rapperswil-Joner, dass er seine Agentur wieder reaktiviert habe. Der einstige SCRJ-Junior war vor seinem Engagement bei Bern und während seines Amts als Sportchef von Wetzikon bereits als Spielerberater tätig. Als Piceci zum SCB wechselte, suchten sich seine Spieler einen neuen Agenten. Somit baut er seine Agentur nun wieder neu auf.

Lötschers Unfallfahrerin spricht erstmals darüber

Mit seiner Biografie «Eiszeit» landete der frühere Biel- und SCB-Star Kevin Lötscher (38) 2023 einen Bestseller. Sie erzählt die Geschichte seines schwierigen Wegs zurück ins Leben, nachdem er von einer betrunkenen Autofahrerin umgefahren wurde. Für sein berührendes Buch hat Lötscher nun eine spezielle Hörbuchversion realisiert. «Mich haben immer wieder Anfragen erreicht, ob es ‹Eiszeit› auch als Hörbuch gibt, etwa von Menschen mit Beeinträchtigungen und natürlich auch von Menschen, die einfach lieber Hörbücher konsumieren. Ich wollte für sie etwas Besonderes machen, etwas kreieren, was sie vielleicht noch nie erlebt haben.»

Herausgekommen ist ein Werk mit 18 verschiedenen Stimmen und 15 unterschiedlichen Perspektiven. Lötscher, der aktuell in der dritten Staffel der SRF-Serie «Champion der Champions» zu sehen ist, liest seinen Part im Buch genauso selbst wie die verschiedenen Gastautorinnen und Gastautoren. Zu diesen gehört auch die Unfallfahrerin, die erstmals darüber spricht. Aus der Hockey-Branche sind unter anderem Ex-Nati-Coach Sean Simpson, Ex-Nati-Captain Mathias Seger und Ex-Biel-Kultstürmer Mathieu Tschantré zu hören.

Nachwuchsmarke «Hockey Country» feiert Premiere

Die Brandis Juniors, der EHC Burgdorf, der HC Huskys, der HC Wisle und die SCL Young Tigers bündeln ihre Nachwuchsarbeit neu unter der Marke «Hockey Country». Am Samstag rückt dieser Verbund beim Meisterschaftsspiel SCL Tigers – Davos ins Rampenlicht. Die Profis der SCL Tigers laufen für das «Hockey Country Game» in Spezialtrikots auf, die auf Ricardo versteigert werden. Neben Kurzspielen in der Drittelspause und einer Tombola begleitet der Nachwuchs auch den Einlauf der Profis. Der gesamte Erlös kommt direkt der regionalen Nachwuchsförderung zugute.

Siegesserie von Lammikko hält an

Nach dem magischen Rekord von zwölf Startsiegen hat es die ZSC Lions am Dienstag gegen Davos (2:3-Niederlage) erstmals in dieser Saison erwischt. «Es wurde uns aufgezeigt, dass es nicht reicht, wenn wir nicht 60 Minuten unser Spiel spielen», konstatierte Stürmer Chris Baltisberger hinterher gegenüber dem klubeigenen TV. Als einziger ZSC-Stammspieler bleibt Juho Lammikko ungeschlagen. Der Finne, der bei elf Siegen dabei war, musste gegen den HCD zum zweiten Mal in dieser Saison als überzähliger Ausländer auf der Tribüne Platz nehmen.

Zwei fallen bei Lugano länger aus

Während Verteidiger Mirco Müller nach zwei Spielen Pause wieder einsatzbereit ist, dürften bei Lugano Verteidiger Jesper Peltonen und Stürmer Alessio Bertaggia für längere Zeit ausfallen, wie RSI berichtet.

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