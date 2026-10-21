Die frühere Lebensversicherung Harri Säteri ist beim EHC Biel aktuell nur noch die Nummer 2. Die Seeländer stehen vor einem Umbruch auf der Goalie-Position

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Der EHC Biel sieht sich mit einer herausfordernden Goalie-Situation konfrontiert. Der Vertrag seiner langjährigen Lebensversicherung Harri Säteri (36) läuft Ende Saison aus. In der letzten sowie in dieser Saison zeigte sich der finnische Weltmeister und Olympiasieger öfters nicht mehr von seiner besten Seite. In der laufenden Spielzeit steht er bei einer bescheidenen Abwehrquote von 87,90 Prozent, wurde zweimal ausgewechselt und musste zuletzt Ersatzgoalie Viktor Östlund (32) den Vortritt lassen. Mit dem Schweden mit Schweizer Lizenz konnten die beiden Schlüsselspiele im Tabellenkeller gegen die SCRJ Lakers gewonnen werden.

Das sind Argumente, die nicht für eine Weiterbeschäftigung von Säteri sprechen. Er selbst erklärte unlängst gegenüber dem «Bieler Tagblatt», dass er sich alle Optionen offenlasse, aber in den kommenden Wochen einen Entscheid treffen möchte. Dazu gehöre, nach Finnland heimzukehren oder auch in Biel zu bleiben. Es war zu hören, dass er womöglich als siebter Ausländer im Seeland bleiben könnte – als Stütze für die zukünftige Nummer 1. Charakterlich ist das Säteri absolut zuzutrauen: Er ist ein offener und unkomplizierter Teamplayer, der sich selbst nicht zu wichtig nimmt.

Entscheide in der Nati-Pause

Aber die Bieler suchen offenbar krampfhaft nach einer Schweizer Lösung für die Zukunft. Bei Christof von Burg (25, hat beim SCB verlängert) ist man abgeblitzt. Als weitere Kandidaten werden Philip Wüthrich (28, Ambri) und Davide Fadani (25, Kloten) gehandelt. Und dann gibt es auch noch den nominellen Ersatzgoalie Östlund, der aktuell beste Werbung in eigener Sache macht und bis 2028 bei Biel unter Vertrag steht. Ein spannender Mann könnte auch der derzeit bei Visp in der Swiss League stark aufspielende Juho Markkanen (24, Finne mit Schweizer Lizenz) sein.

«Wo noch nichts entschieden ist, gibt es eben auch viele Gerüchte», sagt Biel-Sportchef Martin Steinegger (54) und erläutert weiter: «Noch ist alles offen. Aber während der Nati-Pause im November werden wir gewisse Entscheide treffen müssen. Länger können wir nicht warten.»

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