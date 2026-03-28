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Davos – Zug 4:1
Kessler-Schmankerl bringt HCD auf Halbfinal-Kurs

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Davos – EV Zug (4:1).
Publiziert: 28.03.2026 um 22:47 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 28. März
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