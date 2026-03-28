DE
FR
Abonnieren

Spiel ist für ihn gelaufen
Rappi-Larsson schubst Linesman und wütet gegen Schiri

Rappis Larsson muss nach einem Linesman-Schubser unter die Dusche.
Publiziert: 28.03.2026 um 22:43 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 28. März
In diesem Artikel erwähnt
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen