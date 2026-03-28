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National League: HCD-Kessler spricht über den Sieg gegen Zug
«Wollten die Serie zumachen»
HCD-Kessler nach dem Spiel über die Halbfinal-Quali
HCD-Kessler spricht nach dem Spiel über die Halbfinal-Quali.
Publiziert: 28.03.2026 um 23:21 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 28. März
3:17
Fribourg – SCRJ Lakers 1:2
Abgelenkter Henauer-Schuss schockt Fribourg
4:39
Davos – Zug 4:1
Kessler-Schmankerl bringt HCD auf Halbfinal-Kurs
3:15
Ambri – Ajoie 3:2
Jolys Dribblings bringen Ambri den Sieg
1:00
Spiel ist für ihn gelaufen
Rappi-Larsson schubst Linesman und wütet gegen Schiri
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