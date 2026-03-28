DE
FR
Abonnieren

Ambri – Ajoie 3:2
Jolys Dribblings bringen Ambri den Sieg

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – HC Ajoie (3:2).
Publiziert: 28.03.2026 um 23:03 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 28. März
In diesem Artikel erwähnt
HC Ajoie
HC Ajoie
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
National League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen