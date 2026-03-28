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Fribourg – SCRJ Lakers 1:2
Abgelenkter Henauer-Schuss schockt Fribourg

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – SCRJ Lakers (1:2).
Publiziert: 28.03.2026 um 23:06 Uhr
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