EVZ-Urgestein hängt mit 40 noch eine Saison an

Die Karriere von Raphael Diaz geht weiter. Der 40-Jährige wird noch mindestens eine Saison Eishockey spielen. Diaz hat seinen Vertrag beim EV Zug verlängert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Raphael Diaz verlängert seinen Vertrag beim EV Zug

Der 40-jährige Verteidiger hängt noch eine weitere Saison an

Er brennt nach wie vor für den Eishockey-Sport und will seine Erfahrung weitergeben

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Raphael Diaz hat noch nicht genug. Der 40-Jährige hängt eine weitere Saison an. Wie der EV Zug mitteilt, hat der Verteidiger seinen Ende der Saison 2025/26 ausgelaufenen Vertrag verlängert.

Diaz ist ein EVZ-Urgestein. Bereits mit 17 Jahren debütierte er für die erste Mannschaft. 2011 verliess er die Innerschweizer dann in Richtung NHL. Dort absolvierte er insgesamt 213 Partien für die Montreal Canadiens, die Vancouver Canucks, die New York Rangers und die Calgary Flames.

Nach fünf Jahren Nordamerika zog es ihn zu den Zugern zurück. Als Captain führte er den Klub zum Cupsieg 2019 und dem Meistertitel 2021. Danach trennten sich die Wege erneut vorübergehend.

Hohe Erwartungen an sich

Für vier Jahre trug Diaz das Trikot von Fribourg-Gottéron, ehe er letzten Sommer zum EV Zug zurückkehrte. Die Saison gestaltete sich allerdings schwierig, über Monate kämpfte Diaz mit den Folgen einer langwierigen Kopfverletzung. Seiner Leidenschaft hat dies keinen Abbruch getan.

«Ich brenne nach wie vor für den Eishockey-Sport und den EVZ», wird Diaz in der Mitteilung zitiert. Die Erwartungen an sich selber seien nach wie vor hoch. «Ich will meine Leistung in jedem Spiel bringen und mit dem EVZ erfolgreich sein.» Zudem ist Diaz überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung auch den jungen Spielern helfen kann.

Das sieht auch General Manager Reto Kläy so: «Er nimmt mit seinem riesigen Erfahrungsschatz eine grosse Rolle in unserem Rebuild-Prozess, in welchem wir bewusst junge Spieler fördern wollen, ein.»

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