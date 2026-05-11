Lugano-Urgestein Fazzini verlängert seinen Vertrag

Luca Fazzini bleibt dem HC Lugano erhalten. Das Tessiner Urgestein unterschreibt einen Vertrag bis 2032.

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Luca Fazzini (31) macht weiter und verlängert seinen Vertrag beim HC Lugano bis 2032. Das geben die Tessiner am Montag bekannt. Fazzini spielt seit 2012 in der ersten Mannschaft der Luganesi und hat in bisher vierzehn aufeinanderfolgenden Saisons 731 Einsätze für Lugano absolviert. Damit liegt «Fazz», der als Moskitos-Spieler in die Jugendabteilung kam, auf Platz vier der ewigen Bestenliste des HC Lugano, hinter Julien Vauclair (939), Raffaele Sannitz (889) und Sandro Bertaggia (789).

Fazzini blickt auf eine erfolgreiche Saison zurück. In der abgelaufenen Regular Season verbuchte er 47 Punkte und war somit der beste Schweizer Scorer und drittbester der gesamten Liga.

Bei Lugano freut man sich über die Verlängerung des Urgesteins: «Fazza ist zu einem echten Leader geworden. Seine Arbeitsmoral und sein Torinstinkt sind aussergewöhnlich. Ich bin wirklich froh, dass Lugano einen im eigenen Verein gewachsenen Spieler mit seinen Qualitäten hat und dass er so motiviert ist, alles zu tun, um mit unserem Team erfolgreich zu sein», sagt GM Janick Steinmann.

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