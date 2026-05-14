Ville Peltonen wird Ajoie-Trainer

Der HC Ajoie vollzieht am Donnerstag eine Kehrtwende. Das Schlusslicht der National League will mit Ville Peltonen als Trainer in eine neue Ära starten.

Grégory Beaud

Der HC Ajoie informiert an Auffahrt über eine tiefgreifende Umstrukturierung. «Fünfmal Letzter in fünf Saisons. Wir werden uns selbst, unser Publikum und unsere Region nicht anlügen. Die Lage ist klar, und gerade weil sie klar ist, haben wir beschlossen, zu handeln», heisst es in einer Mitteilung. «Was wir heute ankündigen, ist keine kosmetische Retusche. Es ist eine neue Ära, die beginnt. Vom technischen Stab bis zum Vorstand, von der körperlichen Vorbereitung bis zur Besetzung auf dem Eis, der HC Ajoie wird von seinen Grundmauern aus neu aufgebaut. Mit Klarheit, mit Mut und mit der wilden Lust, eine andere Geschichte zu schreiben.»

Ville Peltonen für zwei Jahre

Als wichtigste Massnahme haben die Jurassier Ville Peltonen für zwei Saisons unter Vertrag genommen. Der Finne führte zuletzt Servette in den Halbfinal. Er wurde durch den Schweden Sam Hallam für die nächste Saison ersetzt. Bei Ajoie wird Peltonen die schwere Aufgabe haben, die Jurassier vom letzten Platz wegzuführen.

Der Finne nimmt seinen Assistenten Samuel Tilkanen mit. Beide sind derzeit in Zürich, um Finnland bei der Weltmeisterschaft zu unterstützen. Vor einigen Monaten gewannen sie mit Finnland in Mailand die olympische Silbermedaille. Petteri Nummelin bleibt im Amt, ebenso wie der Torwarttrainer Vladimir Hiadlovsky.

Zwei Spieler werden entlassen

Ajoie trennt sich mit Matteo Romanenghi und Marco Pedretti trotz gültigen Verträgen von zwei Spielern. «Diese Entscheidungen zeigen das Ausmass der Veränderungen. Man baut eine neue Spielphilosophie nicht mit den Automatismen von gestern auf», schreibt Ajoie. Der Klub setzt auch in der physischen Vorbereitung auf neue Kräfte. So wurde Sergio Gaggioni als Konditionstrainer eingestellt. Der 36-jährige Italiener hatte diese Position seit zwei Saisons in Davos inne.

Auch in den Büros gibt es zahlreiche Veränderungen. Der technische Ausschuss wird mit der Ankunft von Jordane Hauert an der Seite von Julien Vauclair, Yannick Rebetez und Patrick Vernier verstärkt. Der Vorstand wird um Patrick Hauert, Claude Girardin, Pascal Meyer und Pascal Bourquard Jr. enger zusammengefasst, um an Agilität und Entscheidungsfähigkeit zu gewinnen. Letzterer wird zudem zum Vizepräsidenten ernannt.