Geld für einen guten Zweck – der Podcast «SCHLIIFTS?» hat gesammelt, die «SCHLIIFTS?»-Community fleissig gespendet. Jetzt gehört das prall gefüllte Phrasenschwein der Nachwuchsorganisation des EHC Flims.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Podcast «SCHLIIFTS?» sammelte seit November 2025 insgesamt 5271 Franken für Flims Füx

Grosszügige Spenden und Phrasenschwein-Beiträge ermöglichen Nachwuchsförderung im Eishockey

Ochsner Hockey steuerte zusätzlich einen 1000-Franken-Gutschein bei War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eishockey-Redaktion und Sven Thomann (Fotos)

Wer sagt denn, dass sich Geschwätz nicht lohnt? Die Crew des Podcasts «SCHLIIFTS?» konnte am Sonntag in Flims das «SCHLIIFTS?»-Phrasenschwein aus artgerechter Haltung einem guten Zweck zuführen. Neben den nicht ganz freiwilligen Beiträgen nach verbalen Ausrutschern der Co-Moderatoren Raphi «The Rocket» Walser und Dino Kessler stand das Phrasenschwein vor allem dank der grosszügigen Spenden der «SCHLIIFTS?»-Community gut im Futter: 4271 Franken sind so seit November 2025 zusammengekommen, darunter ein paar grosszügige Einzelspenden und viele kleinere «Batzen» von Hockey-Fans und Podcast-Followern aus der ganzen Schweiz. Das Supplement: Der Ausrüster Ochsner Hockey spendete dazu einen Gutschein von 1000 Franken. Herzlichen Dank!

Empfang auf dem Eis

Am Sonntag wurde die «SCHLIIFTS?»-Crew im Sportzentrum Prau la Selva in Flims GR von den Kids, Eltern und den Verantwortlichen sowie den Trainern der Nachwuchsorganisation Flims Füx herzlich empfangen. Kaffee, Gebäck (auch selbst gemachte Mandelgipfel!), gute Laune. Und die Vorfreude auf das Festprogramm: die feierliche Übergabe von Banknoten, Münz und Gutschein – insgesamt 5271 Franken für die Flims Füx! Nachwuchschef Roland Auer, Trainer Pascal Langhi und die Füx-Kids empfangen die «SCHLIIFTS?»-Crew auf dem Eis. Heissa!

Erst wollten sie Burritos, dann kam die gute Idee

Die Bündner hatten sich bei einer Abstimmung auf Blick.ch gegen die Konkurrenz aus dem Zürcher Oberland (Fortuna Bäretswil Grizzlys) und dem Kanton Bern (HC Wisle aus Worb) knapp durchgesetzt. Rund 30 kleinere Klubs und Nachwuchsorganisationen aus der ganzen Schweiz hatten sich um das Phrasenschwein bemüht, die «SCHLIIFTS?»-Crew hatte dann die schmerzhafte Aufgabe, drei Bewerber für die Abstimmung zu bestimmen.

1:52 Über 5000 Franken: Dieses Nachwuchsprojekt gewinnt das Phrasenschwein-Geld

Das ursprüngliche Ansinnen der «SCHLIIFTS?»-Crew, mit den Bussgeldern für die Phrasendrescherei der Moderatoren ein Burrito-Festessen zu veranstalten, wurde während der Eishockey-Saison plötzlich doch noch zu einer guten Idee: Wir lieben Eishockey, aber Eishockey kostet Geld. Sammeln wird doch für einen guten Zweck, das Geld soll den Graswurzeln des Sports zugeführt werden. Gesagt, getan.