Grégory BeaudJournalist
Gottéron wird in den Playoffs, die am kommenden Freitag beginnen, auf Sandro Schmid verzichten müssen. Der Nati-Stürmer, der in dieser Saison auf 38 Punkte kam, hat sich im letzten Quali-Spiel gegen Bern das Knie verletzt und muss für die Playoffs passen. Damit muss Fribourg in der entscheidenden Phase der Saison auf seinen zweitbesten Skorer verzichten.
«Wir bedauern Sandros Verletzung sehr. Er hat eine hervorragende Saison gespielt», äussert sich Sportchef Gerd Zenhäusern. «Sandro ist ein Leader sowohl auf dem Eis als auch in der Kabine. Wir sind überzeugt, dass das ganze Team nun noch mehr Verantwortung übernehmen wird.»
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
SC Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zug
52
-19
75
9
SC Bern
52
-10
68
10
EHC Biel
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs