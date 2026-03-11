Gottéron bangt vor Playoffs um Schmid nach SCB-Match

Ausgerechnet im allerletzten Qualifikationsspiel hat sich Sandro Schmid am Knie verletzt. Fribourg-Gottérons VR-Präsident Hubert Waeber gibt zwei Tage nach dem Match in Bern ein Update. Eine Woche vor den Playoffs beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wie lange muss Fribourg-Gottéron auf Sandro Schmid verzichten? Der Schweizer Nationalstürmer schied am vergangenen Montag im für die Saanestädter sportlich bedeutungslosen allerletzten Qualifikationsspiel auswärts gegen den SC Bern im Startdrittel mit einer Knieverletzung aus – den Match gewannen die Gäste mit 4:3. Für die Drachen beginnen die Playoffs am 20. März.

«Es braucht noch weitere Abklärungen», verrät Gottérons VR-Präsident Hubert Waeber am Mittwoch gegenüber den «Freiburger Nachrichten», nachdem sich Schmid am Dienstag hat untersuchen lassen. «Es ist keine kleine Sache. Aber ich kann mir vorstellen, dass er wieder ins Team zurückkehrt während der Playoffs – jedoch vielleicht nicht gerade für den ersten Match.»

Schmid half tatkräftig mit, damit Gottéron die Regular Season hinter Davos auf Rang zwei abschliessen konnte. Nur Henrik Borgström (39) sammelte teamintern mehr Skorerpunkte als der 25-Jährige. Mit 38 Zählern stellte er einen persönlichen Punkterekord auf.

Da erst die Play-Ins gespielt werden müssen, ist noch unklar, auf wen die Saanestädter im Playoff-Viertelfinal treffen.

