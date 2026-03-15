Die New Jersey Devils mit Hischier, Meier und Siegenthaler holen in der Nacht auf Sonntag in einem torreichen Spiel einen Sieg – auch dank mehreren Skorerpunkten der Schweizer Spieler. Erfolgreich verläuft der Abend auch für die Dallas Stars mit Lian Bichsel.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Beim 6:4-Sieg der New Jersey Devils gegen die Los Angeles Kings tragen sich gleich zwei Schweizer in die Torschützenliste ein. Nico Hischier legt mit seinen Toren zum 2:0 (assistiert von Timo Meier) und 4:3 den Grundstein für den Devils-Erfolg, Meier selbst vollendet diesen mit seinem Empty Netter zum Schlussresultat acht Sekunden vor Spielende. Der Vorbereiter in dieser Szene: Landsmann Hischier, der auch bereits das 5:4 von Jack Hughes rund zwei Minuten zuvor aufgelegt hat. Über den Sieg freuen darf sich auch der dritte Devils-Schweizer Jonas Siegenthaler. Bei den Kings fällt Kevin Fiala weiterhin verletzt aus.

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Einen erfolgreichen Abend erlebt auch Lian Bichsel mit seinen Dallas Stars: Die Texaner setzen sich gegen die Detroit Red Wings mit 3:2 durch. Torhüter Akira Schmid sitzt beim 4:0-Erfolg der Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks auf der Ersatzbank.

Rund 20 Minuten zum Spielen kommt dagegen Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning – dies aber mit einem bitteren Ende: Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida unterliegt den Carolina Hurricanes nach zwei Gegentoren im Schlussdrittel mit 2:4.