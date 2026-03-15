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Auch Bichsel darf jubeln
Hischier glänzt bei Sieg des Schweizer Devils-Trios

Die New Jersey Devils mit Hischier, Meier und Siegenthaler holen in der Nacht auf Sonntag in einem torreichen Spiel einen Sieg – auch dank mehreren Skorerpunkten der Schweizer Spieler. Erfolgreich verläuft der Abend auch für die Dallas Stars mit Lian Bichsel.
Publiziert: 12:55 Uhr
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Aktualisiert: vor 43 Minuten
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Nico Hischier hat mit zwei Toren und zwei Assists massgeblichen Anteil am 6:4-Sieg seiner New Jersey Devils.
Foto: AP
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Beim 6:4-Sieg der New Jersey Devils gegen die Los Angeles Kings tragen sich gleich zwei Schweizer in die Torschützenliste ein. Nico Hischier legt mit seinen Toren zum 2:0 (assistiert von Timo Meier) und 4:3 den Grundstein für den Devils-Erfolg, Meier selbst vollendet diesen mit seinem Empty Netter zum Schlussresultat acht Sekunden vor Spielende. Der Vorbereiter in dieser Szene: Landsmann Hischier, der auch bereits das 5:4 von Jack Hughes rund zwei Minuten zuvor aufgelegt hat. Über den Sieg freuen darf sich auch der dritte Devils-Schweizer Jonas Siegenthaler. Bei den Kings fällt Kevin Fiala weiterhin verletzt aus.

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Einen erfolgreichen Abend erlebt auch Lian Bichsel mit seinen Dallas Stars: Die Texaner setzen sich gegen die Detroit Red Wings mit 3:2 durch. Torhüter Akira Schmid sitzt beim 4:0-Erfolg der Vegas Golden Knights gegen die Chicago Blackhawks auf der Ersatzbank.

Rund 20 Minuten zum Spielen kommt dagegen Janis Moser mit den Tampa Bay Lightning – dies aber mit einem bitteren Ende: Das Team aus dem US-Bundesstaat Florida unterliegt den Carolina Hurricanes nach zwei Gegentoren im Schlussdrittel mit 2:4.

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