Die Winnipeg Jets verlieren in der NHL zu Hause gegen die Anaheim Ducks 1:5. Der Schweizer Nino Niederreiter ist zum dritten Mal in Folge überzählig bei den Jets.

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Nino Niederreiter (34) sitzt bei der 1:5-Niederlage der Winnipeg Jets gegen die Anaheim Ducks erneut auf der Tribüne. Anfang Oktober stand der Schweizer in den ersten beiden Saisonspielen noch auf dem Eis. Die letzten zwei Siege über Pittsburgh und Colorado verpasste er, weil er nicht im Kader der Jets stand.

Nun fehlt Niederreiter zum dritten Mal in Folge überzählig. Und von der Tribüne aus muss der Stürmer ansehen, wie die Anaheim Ducks sein Team dominieren. Nach dem zweiten Drittel steht es 2:0 für die Ducks, nachdem Judd Caulfield (15.) und Tim Washe (26.) Anaheim auf Kurs brachten.

Connor mit dem einzigen Treffer für die Jets

Im Schlussdrittel bauen die Gäste ihre Führung durch Sam Colangelo zunächst wieder aus, ehe Kyle Connor (51.) zumindest den Ehrentreffer für das Niederreiter-Team erzielt. Es ist aber ohne den Stürmer nur ein kurzes Aufbäumen der Jets. Danach machen Mikael Granlund (55.) und Nikita Nesterenko (60.) alles klar.

Ob Niederreiter nach der klaren Heim-Pleite wieder zum Zug kommen wird? In der Nacht auf Mittwoch steht für die Winnipeg Jets gegen die Minnesota Wild, die zuletzt zwei Niederlagen in Folge einstecken mussten, die nächste Partie an.

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