Die NHL-Schweizer müssen in der Nacht auf Mittwoch unten durch. Nur einer holt einen Sieg – ist dabei aber Ersatz. Roman Josi, der einen Skorerpunkt verbucht, verspielt mit den Predators eine 3:0-Führung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Meier assistiert, doch die Devils verlieren 3:5 gegen Utah

Josis Nashville verspielt in Toronto ein 3:0

Suter verliert, Schmid siegt als Ersatz, Fiala fehlt

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das Schweizer Trio Nico Hischier, Jonas Siegenthaler und Timo Meier kommt mit den New Jersey Devils noch nicht so richtig auf Touren. Nach einem knappen Startsieg setzte es eine 0:6-Pleite bei den New York Islanders – und nun folgt eine 3:5-Heimniederlage gegen die Utah Mammoth. Immerhin: Meier gelingt der erste Skorerpunkt der neuen Saison – ein Assist zum zwischenzeitlichen 2:2.

Ebenfalls nicht gut gestartet sind Roman Josis Nashville Predators. Obwohl der Berner in allen drei Spielen geskort hat, steht erst ein Sieg auf der Habenseite. Die jüngste Niederlage bei den Toronto Maple Leafs in der Nacht auf Mittwoch ist besonders bitter. Nach Josis Assist geht man früh in Führung und setzt sogleich nach. Kurz nach der ersten Pause stellt Nils Höglander schon auf 3:0. Dann folgt aber der Einbruch.

Der Ausgleich zum 4:4 fällt nach einem torreichen Mittelabschnitt dann in der 49. Minute durch Torontos Jack Roslovic. Da Superstar Auston Matthews (ex ZSC) das Spiel erst in der Verlängerung entscheidet, gibts für die Predators immerhin einen Punkt.

Schmid siegt – aber als Ersatz

Auch nicht viel besser läufts zum Saisonauftakt für Pius Suters St. Louis Blues. Immerhin hat der Viertlinien-Stürmer beim 2:4 bei den Chicago Blackhawks eine ausgeglichene Bilanz.

Den einzigen Schweizer Sieg des Abends feiert Akira Schmid mit den Florida Panthers bei den LA Kings – allerdings nur am Spielfeldrand. Der einstige Tigers-Junior ist im vierten Spiel zum dritten Mal hinter Stammgoalie Jacob Markström Ersatz. Kevin Fiala ist bei Los Angeles aufgrund der Folgen seiner Beinverletzung von Olympia im Februar weiterhin noch nicht einsatzbereit.

keystone-sda.ch Alle Resultate, Spielpläne und Tabellen zur NHL In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. keystone-sda.ch In unserem Sport-Kalender gibts den vollen NHL-Service: Alle Ergebnisse aus der besten Liga der Welt, Tabellenstände und Spielpläne. Hier gehts zu den Resultaten